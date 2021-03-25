Индия приостановила экспорт вакцин AstraZeneca

Индия временно приостановила экспорт крупнейших партий вакцин от коронавируса AstraZeneca, что производится на мощностях Serum Institute. Об этом сообщает Reuters.

AstraZeneca (фото из открытых источников)

Решение об остановке экспорта связано с ростом заражений в стране и удовлетворением внутреннего спроса.

Ожидается, что указанный шаг повлияет на инициативу ВОЗ — COVAX, которая призвана предоставить вакцину от коронавируса для около 180 стран. Сейчас COVAX получил 17,7 миллионов доз AstraZeneca. В целом же Индия уже экспортировала 60,5 миллионов доз препарата, производимого в Serum Institute.

На сайте министерства иностранных дел страны указано, что с 25 марта вакцины не будут экспортировать, потому что Индия хочет направить усилия на иммунизацию собственного населения.

Официальных комментариев в МИД страны еще не дали. Также не прокомментировало эту информацию и ЮНИСЕФ, который занимается вакцинацией в рамках COVAX.

Напомним, комитет Всемирной организации здравоохранения по безопасности вакцин заявил, что польза Covid-вакцины AstraZeneca перевешивает ее риски. В то же время государствам рекомендовали продолжать мониторить сообщения о возможных побочных эффектах. Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ 19 марта. В комитете рекомендовали предоставить медработникам соответствующее образование, чтобы они могли распознавать признаки и симптомы всех серьезных побочных эффектов после вакцинации любым препаратом. При этом странам рекомендовали продолжать мониторинг безопасности всех вакцин от Covid-19 и способствовать сообщениям о предполагаемых побочных эффектах.









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