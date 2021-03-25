logo
Русский Українська

BTC/USD

52348.75

ETH/USD

1577.40

LTC/USD

175.35

USD/UAH

27.95

EUR/UAH

33.15

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Остальной мир Индия приостановила экспорт вакцин AstraZeneca
commentss НОВОСТИ Все новости

Индия приостановила экспорт вакцин AstraZeneca

Сейчас COVAX получил 17,7 миллионов доз AstraZeneca

сегодня, 05:07
Автор:

Ольга Чародий

Индия временно приостановила экспорт крупнейших партий вакцин от коронавируса AstraZeneca, что производится на мощностях Serum Institute. Об этом сообщает Reuters.

Индия приостановила экспорт вакцин AstraZeneca

AstraZeneca (фото из открытых источников)

Решение об остановке экспорта связано с ростом заражений в стране и удовлетворением внутреннего спроса.

Ожидается, что указанный шаг повлияет на инициативу ВОЗ — COVAX, которая призвана предоставить вакцину от коронавируса для около 180 стран. Сейчас COVAX получил 17,7 миллионов доз AstraZeneca. В целом же Индия уже экспортировала 60,5 миллионов доз препарата, производимого в Serum Institute.

На сайте министерства иностранных дел страны указано, что с 25 марта вакцины не будут экспортировать, потому что Индия хочет направить усилия на иммунизацию собственного населения.

Официальных комментариев в МИД страны еще не дали. Также не прокомментировало эту информацию и ЮНИСЕФ, который занимается вакцинацией в рамках COVAX.

Напомним, комитет Всемирной организации здравоохранения по безопасности вакцин заявил, что польза Covid-вакцины AstraZeneca перевешивает ее риски. В то же время государствам рекомендовали продолжать мониторить сообщения о возможных побочных эффектах. Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ 19 марта.  В комитете рекомендовали предоставить медработникам соответствующее образование, чтобы они могли распознавать признаки и симптомы всех серьезных побочных эффектов после вакцинации любым препаратом. При этом странам рекомендовали продолжать мониторинг безопасности всех вакцин от Covid-19 и способствовать сообщениям о предполагаемых побочных эффектах.





Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/article/idUSKBN2BG29X
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ