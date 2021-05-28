Индийский блогер пытался отправить пса "в полет" на шариках (Фото)

В Индии YouTube-блогер Гаурав Шарма пытался отправить пса "в полет" на шариках. Мужчину задержали за жестокое обращение с животными. Об этом сообщает служба BBC.

В Индии блогер отправил пса "в полет" на воздушных шариках. Фото: живуспортом.рф

Блогеру 32 года. Сейчас у него 4 миллиона подписчиков на YouTube-канале. На этот раз мужчина решил удивить свою аудиторию и снять видео с "летающим песиком". Поэтому Гаурав Шарма прикрепил к собаке гелевые шарики и попытался отправить его в полет.

Однако людей возмутило это видео. Ситуацией заинтересовались и защитники животных, которые сообщили о преступлении в полицию.

В сюжете ролика Шарма стоит на крыше машины и держит свою собаку с шариками. Затем мужчина отпускает собаку. И животное начинает подлетать. Затем животное поймали. После чего прозвучали радостные аплодисменты.

Гаурав Шарма отмечал в своем видео, что соблюдал все правила безопасности. Однако это не изменило отношение публики к ситуации. Из-за давления общества социальной сети блогер удалил видео.

Вскоре к мужчине наведалась и полиция.

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