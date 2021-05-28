logo
Русский Українська

BTC/USD

36905.81

ETH/USD

2569.81

LTC/USD

181.00

USD/UAH

27.65

EUR/UAH

33.80

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Остальной мир Индийский блогер пытался отправить пса "в полет" на шариках (Фото)
commentss НОВОСТИ Все новости

Индийский блогер пытался отправить пса "в полет" на шариках (Фото)

Полиция задержала индийского блогера, который пытался отправить пса "в полет" на шариках, за жестокое обращение с животными

сегодня, 08:26
Автор:

Кириєнко Анна

В Индии YouTube-блогер Гаурав Шарма пытался отправить пса "в полет" на шариках. Мужчину задержали за жестокое обращение с животными. Об этом сообщает служба BBC.

Индийский блогер пытался отправить пса "в полет" на шариках (Фото)

В Индии блогер отправил пса "в полет" на воздушных шариках. Фото: живуспортом.рф

Блогеру 32 года. Сейчас у него 4 миллиона подписчиков на YouTube-канале. На этот раз мужчина решил удивить свою аудиторию и снять видео с "летающим песиком". Поэтому Гаурав Шарма прикрепил к собаке гелевые шарики и попытался отправить его в полет.

Однако людей возмутило это видео. Ситуацией заинтересовались и защитники животных, которые сообщили о преступлении в полицию.

В сюжете ролика Шарма стоит на крыше машины и держит свою собаку с шариками. Затем мужчина отпускает собаку. И животное начинает подлетать. Затем животное поймали. После чего прозвучали радостные аплодисменты.

Гаурав Шарма отмечал в своем видео, что соблюдал все правила безопасности. Однако это не изменило отношение публики к ситуации. Из-за давления общества социальной сети блогер удалил видео.

Вскоре к мужчине наведалась и полиция.

Напомним, что британский блогер Колин Ферз создал прототип легендарной машины Джеймса Бонда. Реплика максимально похожа на оригинальный вариант из серии популярных фильмов. Автомобиль был создан специально для шоу. Блогер поставил себе условие, которой успешно выдержал, — потратить на создание машины не более 7000 фунтов. Результат можно посмотреть в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что учетная запись популярного Tik Tok блогера из Украины был забанен в социальной сети. Дарья Евтух снимала короткие видеоролики о своей жизни в деревне. На ее канал в Tik Tok было подписано более 200 000 пользователей. Официальная причина блокирования ее учетной записи звучит так — нарушение условий сообщества. Детали ситуации узнавайте здесь.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bbc.com/news/world-asia-india-57266718
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ