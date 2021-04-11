Интерпол спас около 500 жертв работорговцев: подробности

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Ольга Чародий
В рамках спецоперации Интерпола удалось спасти около 500
жертв работорговцев, в том числе детей. Итогом операции Века стало задержание
почти 200 злоумышленников. В мероприятии участвовали 24 страны.
Дети (фото из открытых источников)
"Операция Века, что на языке суахили означает Стоп,
проводилась с 28 марта по 2 апреля и привела к задержанию 195 человек, из них
88 по обвинению в торговле людьми, еще 63 — в незаконной перевозке людей", —
говорится в сообщении.
Остальные аресты были произведены по другим обвинениям. Операция Века еще раз продемонстрировала, насколько тесно связаны незаконный ввоз мигрантов и торговля людьми, особенно в условиях глобального кризиса в области здравоохранения, когда наиболее уязвимые люди отчаянно пытаются избежать трудностей.
Напомним, Служба безопасности Украины в сотрудничестве с Интерполом осуществляет международный розыск подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк Алексея Левина. Об этом сообщил руководитель Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар. Тиводар напомнил, что ими под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры было собрано достаточно доказательств и сообщено о подозрении Алексею Левину и главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру."Служба безопасности Украины в тесном сотрудничестве с Интерполом осуществляет международный розыск подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк Алексея Левина", — говорится в сообщении. Сотрудник службы уточнил, что продолжается досудебное расследование в уголовном производстве относительно возможной причастности других лиц к заказу нападения на Гандзюк.
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