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Интерпол спас около 500 жертв работорговцев: подробности

Всего в операции участвовали 24 страны

сегодня, 20:55
Автор:

Ольга Чародий

В рамках спецоперации Интерпола удалось спасти около 500 жертв работорговцев, в том числе детей. Итогом операции Века стало задержание почти 200 злоумышленников. В мероприятии участвовали 24 страны.

Интерпол спас около 500 жертв работорговцев: подробности

Дети (фото из открытых источников)

"Операция Века, что на языке суахили означает Стоп, проводилась с 28 марта по 2 апреля и привела к задержанию 195 человек, из них 88 по обвинению в торговле людьми, еще 63 — в незаконной перевозке людей", — говорится в сообщении.

Остальные аресты были произведены по другим обвинениям. Операция Века еще раз продемонстрировала, насколько тесно связаны незаконный ввоз мигрантов и торговля людьми, особенно в условиях глобального кризиса в области здравоохранения, когда наиболее уязвимые люди отчаянно пытаются избежать трудностей.

Напомним, Служба безопасности Украины в сотрудничестве с Интерполом осуществляет международный розыск подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк Алексея Левина. Об этом сообщил руководитель Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар. Тиводар напомнил, что ими под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры было собрано достаточно доказательств и сообщено о подозрении Алексею Левину и главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру.

"Служба безопасности Украины в тесном сотрудничестве с Интерполом осуществляет международный розыск подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк Алексея Левина", — говорится в сообщении. Сотрудник службы уточнил, что продолжается досудебное расследование в уголовном производстве относительно возможной причастности других лиц к заказу нападения на Гандзюк.


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