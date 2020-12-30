Иран выплатит по 150 тысяч долларов семьям погибших в сбитом "Боинга"

Власти Ирана выплатит компенсацию в размере 150 тысяч долларов семьям каждого погибшего во время авиакатастрофы самолета Boeing компании "Международные авиалинии Украины", который был сбит в начале 2020 года в Тегеране. Данную информацию предоставило иранское информагентство IRNA.

Иран выплатит компенсацию в 150 тысяч долларов за каждую жертву крушения Boeing. Фото: РИА Новости

"Кабинет министров утвердил как можно скорее выделить 150 000 долларов или эквивалент в евро на компенсации семьям каждой из жертв катастрофы самолета Международных украинских авиалиний", — отмечается в заявлении иранского правительства.

Вице-президент Ирана по правовым вопросам сообщил, что деньги, обычно не могут облегчить боль от катастрофы, однако "есть обязательства уважать права людей". Размер компенсаций, который будет выплачен властями Ирана пострадавшим, не будет отличаться в сумме, независимо от гражданства жертв.

Напомним, что во время крушения погибло 176 человек. Из них 167 пассажиров и девять членов экипажа. Самолет взлетел восьмого января. Спустя недолгое время, он разбился.

Boeing 737-800 был сбит по ошибке. Это признали иранские власти. Почти пять месяцев Украина и Иран вели переговоры по расследованию трагедии и компенсации за сбивание самолета.

Ранее власти Ирана решили отозвать решение и не выплачивать семьям погибших в катастрофе самолета МАУ. Компенсация вызвала дискуссии в иранском обществе.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщил, что в Иране опубликовали окончательные результаты отчета о катастрофе самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса, который упал от выстрела ракетного комплекса. Самолет скорее всего был сбит, как только он вылетел международного аэропорта. Погибли все пассажиры на борту. В самолете летели граждане семи стран мира.

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