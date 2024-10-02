Иранская ракетная атака на Израиль: МИД Украины сделал официальное заявление

Министерство иностранных дел Украины выступило с острым осуждением ракетных обстрелов, совершенных Ираном против Израиля вечером 1 октября 2024 года. В заявлении МИД подчеркнуто, что гражданские люди не должны страдать от таких атак. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.



Иранская ракетная атака на Израиль. Фото из открытых источников

Украина призывает все стороны конфликта на Ближнем Востоке приложить максимум усилий во избежание дальнейшей эскалации, которая может привести к широкомасштабному конфликту с катастрофическими последствиями для всего мира.

Уже более двух с половиной лет Украина противостоит агрессии России, которая сотрудничает с Ираном — поставщиком оружия для войны против Украины. Дестабилизационные действия Ирана уже затрагивают как Европу, так и Ближний Восток, что вызывает особую обеспокоенность Киева.

Украина выразила свою поддержку оперативно реагирующим на угрозы союзникам Израиля и призвала международных партнеров к решительным действиям по защите украинского неба от атак со стороны России, отмечая, что жизнь мирных жителей должна быть защищена повсюду.

МИД также обратил внимание на важность соблюдения норм международного права и призвал к быстрой стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, чтобы предотвратить дальнейшую региональную дестабилизацию.

Напомним, Спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что Соединенные Штаты скоординируют вместе с Израилем ответ на атаку Ирана , произошедшую 1 октября, когда иранская армия выпустила около 180 баллистических ракет по Израилю.

Кроме того, "Комментарии" писали, что президент Турции Реджеп Эрдоган прокомментировал военную операцию Израиля в приграничных районах Ливана и заявил, что следующей целью израильских войск может стать Турция.



