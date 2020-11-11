Исламисты обезглавили больше 50 людей в Мозамбике

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Татьяна Лозовенко
Исламистские боевики обезглавили больше 50 людей перед тем, как расчленить их тела в ходе нападения в Мозамбике. Преступники также похитили несколько женщин, как сообщают СМИ.
Фото: puerrtto
Среди убитых были найдены останки как минимум 15 мальчиков, участвовавших в церемонии инициации мужчин, когда боевики напали на деревню Муатид в минувшие выходные.
Как сообщается, боевики, связанные с Исламским государством, за выходные совершили набег на множество деревень в богатой газом северо-восточной провинции Кабо-Дельгадо. Они разграбили поселения в поисках припасов, а затем сожгли дома, похитили женщин, убили всех, кто сопротивлялся, и скрылись. Похороны погибших состоятся во вторник. Правительство Мозамбика обратилось за международной помощью.
Ранее "Комментарии" сообщали, что в пригороде Нанта неизвестные разгромили турецкую мясную лавку, написав на стенах и окнах множество оскорблений в адрес ислама.
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