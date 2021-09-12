Итальянский остров Пантеллерия накрыл торнадо, в результате чего погибли, по меньшей мере, два человека. Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Торнадо - фото из открытых источников

По данным итальянского агентства гражданской защиты, еще девять человек получили ранения. Четверо из них — в критическом состоянии. Спасатели планируют доставить раненых в больницы города Палермо вертолетом, только погодные условия улучшатся. Среди погибших оказался пожарный. Отмечается, что вихрь перевернул машины и сорвал крыши в туристической точке Пантеллерии. Торнадо также разрушил прибрежную дорогу. Средиземноморский остров Пантеллерия, известный своими вулканическими скалами и горячими источниками, является любимым местом знаменитостей.

Хотя торнадо обычно не ассоциируется с Европой, считается, что каждый год на континент наваливается несколько сотен смерчей. Многие из них остаются незамеченными, так как продолжаются в отдаленных сельских районах.

Напомним, сильные ветры и проливные дожди снова пришли в Германию и соседнюю с ней Австрию. Осадки, в свою очередь, вызвали затопления и оползни. Также немцы пострадали и от разрушительного торнадо. При этом, чрезвычайное положение из-за ухудшения погодных условий, введено на севере страны, в Нижней Саксонии. Именно в этой местности торнадо повредил более 50 домов в населенном пункте Гроссхайде. Стихия была такой силы, что в воздух летела кровля из домов, автомобили поднимались в воздух, а деревья с корнями падали на дороги и тротуары. В другой немецкой провинции Бавария, в месте, которое носит название Адская Долина и где всегда бывает много туристов, один посетитель погиб, еще один пропал без вести. Люди стояли на мосту в то время, когда там бушевала стихия и их просто накрыла большая вода, которая внезапно поднялась.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!