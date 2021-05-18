Из Ливана в сторону Израиля вылетели шесть ракет

BTC/USD
43761.96
ETH/USD
3307.41
LTC/USD
283.29
USD/UAH
27.65
EUR/UAH
33.60
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Ольга Чародий
Шесть ракет полетели из Ливана в направлении северного
Израиля — об этом заявили израильские военные.
Все ракеты не пересекли израильскую границу (фото из открытых источников)
Об этом говорится в сообщении армии обороны Израиля в Twitter.
Все ракеты не пересекли израильскую границу и упали внутри
Ливана. Как сообщает Reuters, ливанский артиллерийский обстрел вызвал
срабатывание сирен израильской авиации у кибуца (сельскохозяйственная коммуна в
Израиле – ред.) Мисгав-Ам, расположенного на границе Израиля с Ливаном.
В ответ артиллерийские силы Израиля обстреляли источники
запусков в Ливане. По данным источников Reuters, израильские снаряды упали на
ливанской территории.
Ранее
Напомним, одним из самых обсуждаемых вопросов последних дней является напряженная военная ситуация между Палестиной и Израилем. За эскалацией на Ближнем Востоке, затаив дыхание, наблюдает все мировое сообщество. Понемногу появляются реакции различных политиков — американских, европейских, российских. Директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос подчеркивает, что никто не ожидал такой эскалации, хоть ранее были все признаки того, что ситуация накаляется. "Американская администрация уже выразили глубокую обеспокоенность и желание вмешаться в ситуацию, чтобы, как минимум, не допустить дальнейшей эскалации конфликта.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости