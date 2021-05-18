Из Ливана в сторону Израиля вылетели шесть ракет

Шесть ракет полетели из Ливана в направлении северного Израиля — об этом заявили израильские военные.

Все ракеты не пересекли израильскую границу (фото из открытых источников)

Об этом говорится в сообщении армии обороны Израиля в Twitter.

Все ракеты не пересекли израильскую границу и упали внутри Ливана. Как сообщает Reuters, ливанский артиллерийский обстрел вызвал срабатывание сирен израильской авиации у кибуца (сельскохозяйственная коммуна в Израиле – ред.) Мисгав-Ам, расположенного на границе Израиля с Ливаном.

В ответ артиллерийские силы Израиля обстреляли источники запусков в Ливане. По данным источников Reuters, израильские снаряды упали на ливанской территории.

Ранее ракеты упали в Средиземном море, не причинив жертв. Отмечается, что сирены не предупреждали о запуске, что, по словам военных, было "в соответствии с протоколом" — речь идет об израильской системе ПВО, которая игнорирует ракеты, установленные для поражения безлюдных районов. По данным СМИ, ракеты были выпущены из района Клайле южнее прибрежного города Тир на юге Ливана. На данный момент неизвестно, кто несет ответственность за атаку. 15 лет назад Израиль вел войну против "Хезболлы", которая действует на юге Ливана. В прошлом небольшие палестинские группировки в Ливане время от времени вели огонь по Израилю.

Напомним, одним из самых обсуждаемых вопросов последних дней является напряженная военная ситуация между Палестиной и Израилем. За эскалацией на Ближнем Востоке, затаив дыхание, наблюдает все мировое сообщество. Понемногу появляются реакции различных политиков — американских, европейских, российских. Директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос подчеркивает, что никто не ожидал такой эскалации, хоть ранее были все признаки того, что ситуация накаляется. "Американская администрация уже выразили глубокую обеспокоенность и желание вмешаться в ситуацию, чтобы, как минимум, не допустить дальнейшей эскалации конфликта.





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