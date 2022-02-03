Израиль оценил вероятность большой войны между Россией и Украиной

В Израиле считают, что взволнованность Запада относительно возможного российского вторжения в Украину слишком преувеличена и напряжённости между Украиной и Россией не стоит ждать в ближайшее время. Как передает портал "Комментарии", такое мнение высказал глава МИД страны Яир Лапид, пишет "Axios".

Глава МИД страны Яир Лапид. Фото: из открытых источников

Израильский дипломат отметил, на сегодняшний день нет никаких оснований утверждать, что то напряжение, которое есть на украино-российской границе может привести к каким-то опасным последствия, что, к примеру, начнется очередная мировая война. Израиле считает, что ближайшее время не произойдет какой-то конфронтации.

При этом Яир Лапид отметил, что из-за конфликтов и споров Украины и России Израиль оказался в очень непростой ситуации. Все из-за того, что в РФ находится вторая по величине еврейская община в мире, а пятая по величине – в Украине. Именно поэтому Израиль обязан делать очень осторожные шаги, оценивая этот конфликт. Переговоры с Ираном по ядерному соглашению больше не на первом месте.

Яир Лапид заявил, что пока весь цивилизованный мир сконцентрировал все свое внимание к украино-российскому конфликту практически осталось без внимания то, что происходит с Ираном. Глава МИД Израиля высказал мнение, что США должны более внимательно отнестись к переговорам с Ираном по ядерному соглашению. Это может в дальнейшем предотвратить опасные вещи.

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