Как будет выглядеть первое постоянное жилье на Луне: фото фантастического проекта

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Любовь Блажко
Космическое агентство совместно с компанией BIG начали разрабатывать дизайн будущих домов на спутнике Земли. Как известно, его хотят распечатать на 3D-принтере, ведь это сейчас незаменимая тенденция, когда дело касается космоса. Об этом пишет издание lux.
Как будет выглядеть первое постоянное жилье на Луне. Фото: lux.fm
Представитель компании BIG рассказал, что это будет только первая тестовая попытка создать что-нибудь подобное. Ведь сооружение будет полностью внеземным, поэтому необходимо детально продумать его постройку. Авторы этого проекта поделились, что первое жилье на Луне должно иметь лучшую тепловую, радиационную и микрометеоритную защиту, нежели могут предложить металлические или надувные среды обитания.
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