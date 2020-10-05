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Как будет выглядеть первое постоянное жилье на Луне: фото фантастического проекта

Колонизация уже не за горами

сегодня, 17:37
Автор:

Любовь Блажко

Космическое агентство совместно с компанией BIG начали разрабатывать дизайн будущих домов на спутнике Земли. Как известно, его хотят распечатать на 3D-принтере, ведь это сейчас незаменимая тенденция, когда дело касается космоса. Об этом пишет издание lux.

Как будет выглядеть первое постоянное жилье на Луне: фото фантастического проекта

Как будет выглядеть первое постоянное жилье на Луне. Фото: lux.fm

Представитель компании BIG рассказал, что это будет только первая тестовая попытка создать что-нибудь подобное. Ведь сооружение будет полностью внеземным, поэтому необходимо детально продумать его постройку. Авторы этого проекта поделились, что первое жилье на Луне должно иметь лучшую тепловую, радиационную и микрометеоритную защиту, нежели могут предложить металлические или надувные среды обитания. 

"Лунное поселение должно быть способным поддерживать человеческую жизнь в другом непригодном для жизни месте. Мы должны рассмотреть проблемы, о которых никто не мог бы думать на Земле, таких как защита от радиации, разница в давлений и как обеспечить жителей поселения воздухом для дыхания", — говорит представитель компании. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, NASA запустит в космос туалет за 23 миллиона долларов.


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