Как относятся к россии и Путину в разных странах: опрос

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После полномасштабной войны, которую ведет Путин против Украины, отношение иностранных граждан к стране-агрессору изменилось. Однако есть государства, поддерживающие Кремель. Исследование провело Pew Research Center. Были опрошены граждане 18 стран по отношению к россии.

В среднем 85% граждан 18 стран негативно относятся к россии. Это означает, что семь из десяти человек имеют такое отношение к путинской "империи".

По сравнению с опросом в 2020 году наблюдается тенденция к резкому уменьшению симпатизирующих рф в странах, где проводили исследования.

К примеру, в Италии, Греции и Польше количество людей с положительным отношением к россии снизились более чем на 30% за последние два-три года. так же снизился и уровень доверия к Путину.



В 18 странах в среднем 90% опрошенных говорят, что не верят, что Путин проводит правильную политику, 78% не доверяют главе Кремля, а это восемь из десяти человек. В Малайзии же большинство граждан выражают доверие российскому лидеру – 47%, в то время как отрицательно выразились лишь 30%, очень негативно – 20%.



"В последние два десятилетия рейтинги Путина имели тенденцию к снижению во многих странах, но в 2022 году эти цифры достигли рекордно низких показателей в каждой стране", — говорится в тексте.

Однако исследователи отмечают, что больше положительных слов в адрес Путина высказывают именно европейцы, поддерживающие правопопулистские партии в своей стране.

В Греции 55% сторонников партии "Греческое решение" положительно оценивают политику Путина, такое же мнение высказали только 18% противников этой партии. Так же разделились мнения граждан в Германии, Швеции, Британии, Нидерландах. Сторонники правых популистских партий в Германии (Альтернатива для Германии), Нидерландах (Форум демократии и Партии свободы), Великобритании (Реформа Великобритании), Франции (Национальный митинг) и Швеции (Шведские демократы) симпатизируют Путину. Однако даже среди них снизился уровень доверия к президенту РФ с 2021 года – показатели упали очень резко. Например, в Швеции только 9% опрошенных сторонников шведских демократов доверяют Путину, тогда как в прошлом году таких было 30%.



В нынешнем опросе доверие к Путину резко снизилось среди правых, и во многих странах обе группы имеют одинаково плохие взгляды на главу Кремля.

Отрицательно относятся к россии: в Польше (97%), Австралии (94%), Швеции (94%), США (92%), Нидерландах (91%), Японии (91%), Канаде (88%), Испании (87%), Великобритании (86%), Южной Корее (84%), Италии (83%), Бельгии (83%), Франции (81%), Германии (81%), Израиль (78%), Сингапуре (70%) и Малайзии (50%), Греции (72%).

Как писал портал, на сколько обеднеют украинцы из-за войны.

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