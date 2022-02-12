Как выглядит самая дорогая женская сумка и за какую сумму ее можно приобрести

Самая дорогая брендовая сумка, фото robb report

Самый дорогой аксессуар для женщин выпустил итальянский бренд Boarini Milanesi в 2020 году. Эксклюзивная модель сумки Parva Mea изготовлена вручную в трех экземплярах. Об этом пишет Finance.

Материал для сумки – кожа аллигатора. Аксессуар украшен 10 бабочками из белого золота, инкрустированными бриллиантами, сапфирами и турмалинами Paraiba общим весом более 130 карат.

По словам дизайнера Маттео Родольфо Миланези, кроме их способности ослеплять, драгоценные камни были выбраны со смыслом.



"Голубые сапфиры символизируют глубины океанов, турмалин Параиба напоминает нам о незагрязненных Карибских морях, а бриллианты указывают на прозрачность воды, когда она падает в виде дождя", — пояснил он.

Стоит такая сумка в 6 миллионов евро или более 7 млн долларов. Часть средств из продаж этих сумок будет направлена на экологические проекты по сохранению Мирового океана и его очистке от пластика. Планируется пожертвовать на эти проекты более 950 тысяч долларов США.

Для Миланези причина такой акции – личная. Дизайнер вырос у океана и помнит, как его отец убирал на пляже пластиковые пакеты и бутылки.

"Недавно я видел еще больше пластика в море, чем в детстве. Это случилося из-за пандемии, ведь в море оказались еще и использованные перчатки и маски", – добавил совладелец лейбла Boarini Milanes.

Однако такие дорогостоящие брендовые вещи являются хорошим предметом для инвестиций. По данным отчета The Wealth Report 2020 от международной консалтинговой компании Knight Frank, инвестиции в сумки Hermès оказались наиболее выгодными в 2019 году. Они ведь выросли в цене за последние десять лет на 108%, поскольку аксессуары этого бренда сейчас самые популярные в мире, они даже обогнали по популярности Chanel и Louis Vuitton.

Как сообщал портал "Комментарии", по расчетам доктора философии из Пенсильванского университета Мэтью Киллингсворта, средняя сумма дохода в год для того, чтобы чувствовать себя счастливым, составляет не 75 тысяч долларов, как считалось ранее. Ученые выяснили, сколько нужно для счастливой жизни украинцам зарабатывать в год.

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