Как выглядит самая дорогая женская сумка и за какую сумму ее можно приобрести

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Козлова Альбіна
Самая дорогая брендовая сумка, фото robb report
Самый дорогой аксессуар для женщин выпустил итальянский бренд Boarini Milanesi в 2020 году. Эксклюзивная модель сумки Parva Mea изготовлена вручную в трех экземплярах. Об этом пишет Finance.
Материал для сумки – кожа аллигатора. Аксессуар украшен 10 бабочками из белого золота, инкрустированными бриллиантами, сапфирами и турмалинами Paraiba общим весом более 130 карат.
По словам дизайнера Маттео Родольфо Миланези, кроме их способности ослеплять, драгоценные камни были выбраны со смыслом.
Для Миланези причина такой акции – личная. Дизайнер вырос у океана и помнит, как его отец убирал на пляже пластиковые пакеты и бутылки.
Однако такие дорогостоящие брендовые вещи являются хорошим предметом для инвестиций. По данным отчета The Wealth Report 2020 от международной консалтинговой компании Knight Frank, инвестиции в сумки Hermès оказались наиболее выгодными в 2019 году. Они ведь выросли в цене за последние десять лет на 108%, поскольку аксессуары этого бренда сейчас самые популярные в мире, они даже обогнали по популярности Chanel и Louis Vuitton.
Как сообщал портал "Комментарии", по расчетам доктора философии из Пенсильванского университета Мэтью Киллингсворта, средняя сумма дохода в год для того, чтобы чувствовать себя счастливым, составляет не 75 тысяч долларов, как считалось ранее. Ученые выяснили, сколько нужно для счастливой жизни украинцам зарабатывать в год.
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