Какие города названы лучшими для иностранных студентов: рейтинг

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Козлова Альбіна
Студенты назвали, где лучше всего жить, фото из открытых источников
Стало известно, какие города предпочитают студенты-иностранцы для обучения. Об этом пишет World Economic Forum.
Согласно результатам девятого рейтинга лучших студенческих городов мира QS Quacquarelli Symonds первое место занял Лондон. При определении рейтинга были учтены: престиж заведений, безопасность и доступность, а также отзывы студентов и выпускников.
На втором месте Мюнхен, поднявшийся с четвертой строчки. Теперь все больше студентов стараются поступить в университеты Мюнхена, ведь они активно сотрудничают с работодателями.
Замыкает тройку лидеров Сеул, где находится 21 лучший университет мира. Вместе с Сеулом на третьем месте Токио как лучшее место для обучения. У студентов, обучающихся здесь, есть возможность получить уникальный опыт и широкие профессиональные возможности.
Берлин занял пятое место. Город получил высокие баллы по показателю Student View за высокое качество жизни, доступные расходы и либеральную атмосферу.
Шестое место занял Мельбурн, хотя студенты говорят, что этот город дружен к студентам, интересен и многообразен. Несколько отстал по количеству баллов Цюрих, где расположен университет с самым высоким рейтингом QS в континентальной Европе – ETH Zurich.
Восьмое место досталось Сиднею, где отличный климат и разнообразная и насыщенная городская жизнь.
На девятом месте три населенных пункта – Париж, Монреаль Бостон. Столица Франции ежегодно попадает в рейтинг лучших студенческих городов, ведь там немало университетов. Париж занимает седьмое место в мире по "деятельности работодателя". В Монреале расположено несколько лучших университетов Канады. Также на девятом месте разместился и поднявшийся с 13 места Бостон. Напомним, что в районе Бостона расположены Гарвардский университет и Массачусетский технологический институт (MIT).
Как сообщал портал "Комментарии", во Львове пропавшая без вести студентка была обнаружена мёртвой.
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