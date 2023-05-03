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Какие города в мире самые здоровые и где чувствуют себя абсолютно счастливыми, - рейтинг

Стокгольм (Швеция) и Фару (Португалия) возглавили лидерство в списке мировых городов, где наиболее благоприятны условия для здоровой и комфортной жизни.

сегодня, 13:05
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Автор:

Белоокая Ира

Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на Express.

Какие города в мире самые здоровые и где чувствуют себя абсолютно счастливыми, - рейтинг

Где наиболее комфортное жить: список городов

В ходе исследования, туристическая компания holidu тщательно изучила города, учитывая такие основные факторы, как уровень их загрязнения, система питания, чувство счастливости и другое.


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Первую строчку, по результатам оценок экспертов, заняла столица Швеции – Стокгольм. Ее выделили за низкий уровень загрязненности воздуха, что позволяет активно заниматься спортом и проводить много времени на улице. Также в Стокгольме здоровая система питания. Местные жители могут употреблять большое количество свежей рыбы и не только.

Разделяет первенство в списке со столицей Швеции, португальский город – Фару. Где погодные условия одни из самых теплых, а пляжи круглый год – лучшие в Европе по цене и качеству. Кроме того, их кухня тоже богата свежей продукцией.

Следующую строчку занимает Хельсинки (Финляндия). Прибрежному городу тоже можно позавидовать за качество воздуха, его свежесть и яркую культуру с северной архитектурой.

Далее ступень продолжают: Мадрид (Испания), Рейкьявик (Исландия), Тель-Авив (Израиль), Лас-Вегас (США), Лиссабон (Португалия), Малага (Испания) и Севилья (Испания).

Каждый из этих городов, по оценкам исследователей, заслуживает внимания.

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Источник: https://www.express.co.uk/travel/articles/1763436/healthiest-city-british-expats-stockholm
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