Какие основные вызовы ожидают Европу и мир в 2022 году

Каким будет 2022 год? Что ждет мир в следующем году, закончится ли пандемия, будут ли новые военные конфликты? Прогнозы развития событий опубликовал The Guardian.

Чего ожидать в 2022 году, фото из открытых источников

Помимо пандемии Covid-19 на планете продолжают происходить климатические изменения. В некоторых странах начались гуманитарные кризисы из-за климата, военных конфликтов. Иран, хотя его власти это отрицают, может приобрести или начать производить ядерное оружие. Горячими точками в 2022, вероятно, будут Ливан и Ливия. В Палестине также неспокойно из-за захвата земли на Западном берегу.

2022 год будет критическим годом для Европы, поскольку ЕС и национальные лидеры будут бороться с напряженными внутренними и внешними разногласиями, социальными и экономическими последствиями бесконечной пандемии, миграцей, загрязнением окружающей среды.

Европа должна решить, хочет ли она, чтобы ее воспринимали серьезно как глобального актера, или отдаст свое международное влияние Китаю, США и другим режимам, таким как Россия Владимира Путина.

Вера Макрона в то, что Европа должна постоять за себя во враждебном мире, будет подвергнута испытанию на ряде фронтов, в частности, в Украине. Аналитики предполагают, что усиление российского военного давления, включая наращивание значительных пограничных войск и угрозу развертывания ядерных ракет, может привести к возобновлению конфликта в начале года.

Будет этот год насыщенным и в космосе с точки зрения исследований и военного состязания. NASA готовит 18 отдельных миссий в 2022 году, поскольку готовится к возобновлению пилотируемого полета на Луну. Планируется создание новой космической станции – Gateway.

Россия, Южная Корея, Индия и Япония запустят космический корабль на Луну. США, Россия и Китай экспериментируют с новым оружием, например орбитальными гиперзвуковыми планерами, способными запускать ядерные ракеты с любой точки неба. Россия уже опробовала противоспутниковую ракету.

В сентябре NASA планирует сбить гигантский астероид с курса, организовав лобовое столкновение с помощью космического корабля, запущенного на ракете, созданной SpaceX Илоном Маском.



Как сообщал портал "Комментарии", Билл Гейтс назвал главную проблему, с которой столкнется мир в 2022 году.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!