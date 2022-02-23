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Какие стихийные бедствия угрожают человечеству в ближайшие 30 лет

Лесные пожары участятся на континентах в последующие годы

сегодня, 21:00
Автор:

Козлова Альбіна
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Лесные пожары будут возникать на 50% чаще к концу века и будут опустошать страны планеты. Обострение климатического кризиса и изменения в землепользовании влекут за собой глобальный рост количества экстремальных лесных пожаров, причем к 2030 году прогнозируется увеличение на 14%, а к 2050 году – на 30%, согласно отчету ООН. Об этом пишет The Guardian.

Какие стихийные бедствия угрожают человечеству в ближайшие 30 лет

Фото иллюстративное / Pixabay

Результаты отчета свидетельствуют о необходимости радикальных изменений в государственных расходах по борьбе с пожарами. В отчете говорится, что правительства тратят свои деньги не туда, сосредотачиваясь на работе экстренных служб, когда нужно тратить на предотвращение пожаров.

В отчете GRID-Arendal, некоммерческого центра экологических коммуникаций, говорится, что лесные пожары уже перестали быть чем-то неожиданным. Однако они несут в себе опасность для общества, экономики или окружающей среды.

В документе исследователи призывают к "формуле пожарной готовности" со сбалансированными инвестициями, чтобы половина средств тратилась на планирование, предотвращение и готовность, примерно треть на реагирование и 20% — на восстановление. По мнению профессора Салли Арчибальда, экологии из Университета Витватерсранда в Йоханнесбурге, такое распределение средств позволит минимизировать ущерб от пожаров.

Существует много естественных превентивных мер борьбы с лесными пожарами. Например, сжигать сухую растительность под контролем, выпасать животных на ландшафтах, на которых могут возникать пожары, выпиливать деревья, расположенные слишком близко к домам людей.

Исследования показывают, что больше всего лесных пожаров возникает в регионах, что расположены ближе к экватору. Лесные пожары обостряют климатический кризис, уничтожая торфяники, леса. Восстановление экосистем, таких как водно-болотные угодья и торфяники, помогает предотвратить возникновение пожаров и создает буферы в ландшафте. Изменение климата проявляется в засушливой погоде, повышении температуры воздуха и сильных ветрах – все это способствует возникновению и распространению пожаров. Также в результате горения увеличиваются выбросы углерода в атмосферу.

Человечеству нужно уделять больше внимания предотвращению лесных пожаров, улучшая стандарты здравоохранения и безопасности для пожарных, повышать осведомленность людей об опасности вдыхания дыма, опасности разведения костров в засушливую погоду, финансированию мер по предотвращению возникновения пожаров.

Как сообщал портал "Комментарии", Украина постепенно переходит в новый, не свойственный для нее климат, в связи с чем украинцы должны готовиться к весомым изменениям уже в этом году. Это будет выражаться в большом количестве осадков, аномальных температурах, что может привести к негативным последствиям.


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Источник: https://www.theguardian.com/environment/2022/feb/23/climate-crisis-driving-increase-in-wildfires-across-globe-says-report-aoe
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