Какие страны продолжают покупать российские нефть и газ

Центр исследований энергетики и Clean Air сделали анализ данных о трубопроводной и морской торговле российскими горючими полезными ископаемыми по состоянию на 3 июня. Исследование показывает, что россия получила 93 миллиарда евро дохода от экспорта ископаемого топлива за эти 100 дней войны (24 февраля – 3 июня).

Фото иллюстративное / Pixabay

Россия тратит примерно 840 миллионов евро в день с февраля, но доход от экспорта ископаемого топлива превышал эту сумму в течение первых 100 дней войны. ЕС импортировал 61% этого объема и заплатил 57 миллиардов евро.

Крупнейшими импортерами были Китай (12,6 млрд евро), Германия (12,1 млрд евро), Италия (7,8 млрд евро), Нидерланды (7,8 млрд евро), Турция (6,7 млрд евро), Польша. 4,4 млрд евро), Франция (4,3 млрд евро) и Индия (3,4 млрд евро).

Россия получает доходы в сумму 46 млрд евро от продажи сырой нефти, 24 млрд евро от прокачки газа по трубопроводам, 13 млрд евро по продаже нефтепродуктов, 5,1 млрд евро из СПГ и 4,8 млрд евро из угля. Доходы россии от экспорта падают с марта, но остаются рекордно высокими.

Объемы импорта энергоресурсов из россии в мае незначительно упали, примерно на 15% по сравнению с предыдущим временем до вторжения, поскольку многие страны и фирмы избегали российских поставок. Снижение спроса и льготной цены на российскую нефть обошлось стране примерно в 200 миллионов евро в день в мае.

Впрочем, увеличение спроса на ископаемые энергоносители создало и сверхприбыль: средние экспортные цены россии были в среднем на 60% выше, чем в прошлом году, даже если они были снижены до международных цен.

Китай обогнал Германию по количеству импорта энергоресурсов, последняя прибегла к умеренному сокращению импорта нефти из рф. Польша и США отказались от российских энергоресурсов. Литва, Финляндия и Эстония снизили импорт более чем на 50%.

Покупают в рф топливо с дисконтом Франция и Бельгия. Индия, Франция, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия увеличили импорт.

Поскольку российская нефть все больше поставляется на более отдаленные рынки, россии нужно все больше танкеров. Жесткие санкции

против танкеров, транспортирующих российское сырье, существенно ограничивают возможности такого рода перенаправления российского экспорта. В апреле-мае 68% поставок российской сырой нефти производились кораблями, принадлежащими компаниям ЕС, Великобритании и Норвегии и Швеции. Только греческие танкеры перевозят 43%. Для поставок в Индию и Ближний Восток доля перевозок была даже выше – 80%.

Как писал портал, вместо поставок газа из россии, которая продолжает войну против Украины, в Минэнергетики планируют закупить сжиженный газ у стран Ближнего Востока, США и Африки, заключив контракты на финансирование этих закупок от международных организаций.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!