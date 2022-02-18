Канадские ученые создали универсальные донорские легкие

Ученым из Университета Торонто удалось создать донорские легкие, которые можно будет пересаживать пациентам вне зависимости от их группы крови. Об этом сообщает Gizmodo. Как известно, группа крови – один из важнейших факторов при пересадке органов. Поэтому группа ученых взяла за основу все предыдущие исследования и решила попытаться обработать лёгкие ферментами. Сначала исследователи взяли для проверки ткани человеческой аорты. Позже – 8 донорских легких, ранее считавшихся непригодными для эксплуатации. И уже через 4 часа после обработки на лёгких было удалено 97% антигена 2 группы крови. Когда орган испытали с плазмой 1 группы, агрессивная реакция антител была минимальной.

Канада (фото из открытых источников)

По мнению исследователей, развитие этой технологии сможет помочь в трансплантации не только легких, но и других органов. Однако сначала следует провести ряд клинических исследований и наблюдений за людьми, которым пересадили обработанные легкие. Команда ученых надеется закончить испытание в течение следующих 12-18 месяцев.

Напомним, украинская медицина имеет новые успехи. Вчера, 12 июля, в нашей стране была впервые осуществлена успешная трансплантация почек двум детям одновременно от одного посмертного донора. Причем умерший мужчина также "пожертвовал" свое сердце взрослому пациенту. 9-летние девочка и мальчик постоянно нуждались в диализе и были вынуждены круглосуточно проживать в стенах "Охматдета", пока им не трансплантировали по почке. Сама операция и пожертвование от умершего стали возможными благодаря согласию родственников. Мужчина, несмотря на действия врачей, скончался в Центральной горбольнице Ровно — в его организме произошли необратимые изменения и медиками была констатирована смерть мозга. То есть сердцебиение пациента происходило только с помощью медаппаратуры. Единая государственная информационная система трансплантации после получения согласия на трансплантацию определилась с парами донор-реципиента и сделала дополнительные исследования для подтверждения иммунологической совместимости организмов детей и ровенчанина.













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