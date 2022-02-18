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Канадские ученые создали универсальные донорские легкие

Как известно, группа крови – один из важнейших факторов при пересадке органов

сегодня, 06:31
Автор:

Ольга Чародий
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Ученым из Университета Торонто удалось создать донорские легкие, которые можно будет пересаживать пациентам вне зависимости от их группы крови. Об этом сообщает Gizmodo. Как известно, группа крови – один из важнейших факторов при пересадке органов. Поэтому группа ученых взяла за основу все предыдущие исследования и решила попытаться обработать лёгкие ферментами. Сначала исследователи взяли для проверки ткани человеческой аорты. Позже – 8 донорских легких, ранее считавшихся непригодными для эксплуатации. И уже через 4 часа после обработки на лёгких было удалено 97% антигена 2 группы крови. Когда орган испытали с плазмой 1 группы, агрессивная реакция антител была минимальной.

Канадские ученые создали универсальные донорские легкие

Канада (фото из открытых источников)

По мнению исследователей, развитие этой технологии сможет помочь в трансплантации не только легких, но и других органов. Однако сначала следует провести ряд клинических исследований и наблюдений за людьми, которым пересадили обработанные легкие. Команда ученых надеется закончить испытание в течение следующих 12-18 месяцев.

Напомним, украинская медицина имеет новые успехи. Вчера, 12 июля, в нашей стране была впервые осуществлена успешная трансплантация почек двум детям одновременно от одного посмертного донора. Причем умерший мужчина также "пожертвовал" свое сердце взрослому пациенту. 9-летние девочка и мальчик постоянно нуждались в диализе и были вынуждены круглосуточно проживать в стенах "Охматдета", пока им не трансплантировали по почке. Сама операция и пожертвование от умершего стали возможными благодаря согласию родственников. Мужчина, несмотря на действия врачей, скончался в Центральной горбольнице Ровно — в его организме произошли необратимые изменения и медиками была констатирована смерть мозга. То есть сердцебиение пациента происходило только с помощью медаппаратуры. Единая государственная информационная система трансплантации после получения согласия на трансплантацию определилась с парами донор-реципиента и сделала дополнительные исследования для подтверждения иммунологической совместимости организмов детей и ровенчанина.






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Источник: https://gizmodo.com/universal-donor-lungs-research-1848548951
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