КГБ предотвратил покушение на кандидата в президенты Беларуси

Председатель Комитета государственной безопасности Беларуси Валерий Вакульчик заявил, что на кандидата в президенты Светлану Тихановскую готовилось покушение. Об этом сообщает ТАСС.

"Объединенный штаб оппозиции предоставил нам информацию, что они опасаются за жизнь Светланы Тихоновской, намекая на провокации и даже покушения. Поэтому мы выделили 120 подготовленных сотрудников, чтобы они охраняли штаб. Они все в гражданством, не привлекают к себе внимания, а это очень важно в нашем деле. Хочу сказать: ранее МВД перехватило сообщение о возможном покушении, потому что преступникам нужна была сакральная жертва. Мы уже установили, кто был отправитель. В ближайшее время проведем задержание", - сообщил Вакульчик.

Как ранее сообщали "Комментарии", Центральная избирательная комиссия Беларуси предоставила обновленные данные о результатах голосования на выборах президента. Лидирует со значительным отрывом действующий президент страны Александр Лукашенко.







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