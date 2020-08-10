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КГБ предотвратил покушение на кандидата в президенты Беларуси

Жертвой едва не стала Светлана Тихановская

10 августа 2020, 20:14 comments596
Автор:

Владимир Лавский
КГБ предотвратил покушение на кандидата в президенты Беларуси

Председатель Комитета государственной безопасности Беларуси Валерий Вакульчик заявил, что на кандидата в президенты Светлану Тихановскую готовилось покушение. Об этом сообщает ТАСС. 

"Объединенный штаб оппозиции предоставил нам информацию, что они опасаются за жизнь Светланы Тихоновской, намекая на провокации и даже покушения. Поэтому мы выделили 120 подготовленных сотрудников, чтобы они охраняли штаб. Они все в гражданством, не привлекают к себе внимания, а это очень важно в нашем деле. Хочу сказать: ранее МВД перехватило сообщение о возможном покушении, потому что преступникам нужна была сакральная жертва. Мы уже установили, кто был отправитель. В ближайшее время проведем задержание", - сообщил Вакульчик. 

Как ранее сообщали "Комментарии", Центральная избирательная комиссия Беларуси предоставила обновленные данные о результатах голосования на выборах президента. Лидирует со значительным отрывом действующий президент страны Александр Лукашенко.




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