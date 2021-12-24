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Климатические риски: исследователи заявили, что есть хорошие новости

Мировые компании стали больше исследовать климатические риски своего бизнеса

сегодня, 11:29
Автор:

Козлова Альбіна
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Согласно опросу Глобальной ассоциации специалистов по рискам (GARP), 90% из 72 руководителей ведущих финансовых компаний стали больше уделять внимание оценкам климатических рисков и управлению ими. Об этом пишет Forbes.

Климатические риски: исследователи заявили, что есть хорошие новости

Компании стали больше уделять внимания климатическим рискам, фото из открытых источников

Например, компания JPMorgan Chase JPM заявила о намерениях инвестировать в проекты по борьбе с изменением климата и социальным неравенством. В компании планируют потратить на это не менее 2,5 триллиона долларов в течение 10 лет.

В своей корпоративной отчетности климатические риски представляют и институциональные инвесторы, такие как BlackRock BLK, Vanguard Group и Калифорнийская система пенсионного обеспечения государственных служащих.

Многие университеты, государственные пенсионные фонды начали инвестировать в запасы ископаемого топлива. В финансовых компаниях на 91% увеличилось количество персонала, занимающегося оценкой климатических рисков.

Около 65% опрошенных компаний и производителей сообщили, что регулирующие органы требуют, чтобы они сообщали о рисках, связанных с климатом. Однако пока климатический риск не оценивается должным образом. Риски не включают в цену товаров или включают лишь частично.

"В последние несколько лет, когда мы рассматривали управление климатическими рисками и стратегии, разработанные финансовыми учреждениями, мы видим, что компании значительно развивают свои возможности. Больше компаний проводят анализ климатических сценариев и принимают меры на его основе, хотя поражает, насколько мало прогресса достигнуто во внедрении количественных показателей в повседневное управление рисками", – говорит Джо Пейсли, президент Института рисков GARP.

Как сообщал портал "Комментарии", большинство мировых собственников активов сосредотачиваются на раскрытии информации об изменении климата, пытаясь выбрать победителей перехода к низкоуглеродистой экономике и оценить риски для своих бизнесов.


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Источник: https://www.forbes.com/sites/lawrencelight/2021/12/23/some-good-climate-news-financial-firms-are-getting-green-minded/?sh=25469a2d7855&utm_medium=social&utm_source=ForbesMainTwitter&utm_campaign=socialflowForbesMainTwitter
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