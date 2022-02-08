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Компании из Украины хотят строить железную дорогу в Афганистане – СМИ

В Афганистане говорят, что украинские компании хотят инвестировать в их железную дорогу

сегодня, 20:10
Автор:

Лиля Воробьева
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Чиновники, представляющие министерство общественных работ республики Афганистан, провели несколько деловых встреч с представителями технической группы нескольких украинских компаний. Цель этих переговоров – будущее строительство железной дороги в этой стране. Об этом информирует Tolo News daily .

Компании из Украины хотят строить железную дорогу в Афганистане – СМИ

В Украине эту новость пока не прокомментировали (фото из открытых источников)

Как отметили в министерстве общественных работ, представители технической группы украинских компаний прибыли в Кабул и встретились с чиновниками ведомства. Они проявляют заинтересованность в будущем строительстве железной дороги в регионах страны. Но представители министерства не обнародовали, где именно в Афганистане новые власти талибов планируют проложить железную дорогу.

По словам спикера министерства Хамидуллы Мисба, представители украинской делегации провели встречу с руководителями министерства общественных работ. В ходе переговоров обсуждены транзиты грузов и комплекс вопросов, связанных с повышением способности инженеров железной дороги, и меры безопасности на железной дороге Мазар-Хайратан, ее строительство.

Ссылаясь на комментарии нескольких экономических аналитиков, издание отмечает, что новая афганская железная дорога, соединяющая Афганистан с другими странами, увеличит объемы транзита и оживит торговлю.

Как отметил заместитель председателя Торгово-инвестиционной палаты Афганистана Хайруддин Майель, страна должна иметь железнодорожное сообщение в большинстве провинций. Большое количество афганских портов должно соединяться по железной дороге с государствами-соседями, и оттуда — со всем миром.

Сейчас территория Афганистана соединена по железной дороге с соседями — Узбекистаном и Туркменистаном на севере, еще — с Ираном на западе. Чиновники страны планируют соединить Афганистан по железной дороге со странами Южной Азии.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что т алибы говорят с коллективным Западом .


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Источник: https://tolonews.com/business-176634
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