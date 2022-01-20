Компания Walmart объявила о создании собственной криптовалюты: что известно

Компания Walmart планирует создать свою криптовалюту и коллекции неразменных токенов или NFT. Также сообщается, что она намерена производить и продавать виртуальные товары, включая электронику, предметы декора, игрушки, спортивные товары и средства личной гигиены. Об этом сообщает CNBC.

Walmart создаст криптовалюту, фото из открытых источников

По данным Управления патентов и товарных знаков США, Walmart подала соответствующие заявки 30 декабря. В общей сложности подано семь отдельных заявлений. В компании подчеркнули, что постоянно тестируют новые идеи и технологии.

С тех пор как Facebook объявил, что меняет название своей компании на Meta, сигнализируя о своих амбициях за пределами социальных сетей, компании спешат выяснить, как они впишутся в виртуальный мир.



В начале ноября Nike подала ряд заявок на торговую марку, в которых описаны ее планы по продаже виртуальных брендовых кроссовок и одежды. Позже того же месяца компания заявила, что объединяется с Roblox, чтобы создать онлайн-мир под названием Nikeland. В декабре 2021 года она купила компанию виртуальных кроссовок RTFKT.

Ритейлер одежды Gap также начал продавать NFT своих культовых свитшотов с логотипом. Производитель одежды сказал, что его NFT будут стоить в пределах примерно от 8,30 до 415 долларов и будут поставляться с физическим балахоном.

Запуск NFT позволяет компаниям "токенизировать" физические продукты и услуги, чтобы помочь снизить затраты на трансакцию в Интернете. А для таких люксовых брендов, как Gucci и Louis Vuitton, NFT могут служить формой аутентификации материальных и более дорогих товаров, отмечает CB Insights.

По мере того, как все больше потребителей знакомятся с метавселенной и хранящимися в блокчейне предметами, все больше розничных продавцов захотят создать вокруг него собственную экосистему.

Как сообщал портал "Комментарии", на сайте Верховной Рады зарегистрировали законопроект по налогообложению криптовалюты в Украине. Виртуальные активы украинцев будут облагаться налогом. Однако ставка налога не высока – пять процентов и военный сбор в размере полутора процентов.

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