Коронавирусный кризис в Индии: из больниц воруют кислород

За сутки в стране зарегистрировано более 315 тыс. заразившихся. Власти страны уверяют, что кислорода в больницах достаточно, однако местные жители нападают на клиники и воруют оттуда баллоны с кислородом.

Коронавирусный коллапс в Индии (фото из открытых источников)

Как сообщают местные власти, инцидент произошел в индийском штате Мадхья-Прадеш, где местные жители похищали кислородные баллоны со склада районной больницы в городе Дамо. Охрану больницы взяла под контроль полиция.

"Полиция и районная администрация были проинформированы о происшествии в понедельник. Во вторник это повторилось снова. Полиция вновь была проинформирована, но при таких обстоятельствах врачам и фельдшерам становится все труднее выполнять свои обязанности", – сообщила гражданский хирург больницы Дамо доктор Мамта Тимоти.

Напомним, иммунолог Борис Донской заявил, что летом в Украине может не быть существенных всплесков эпидемии коронавируса, если не появятся новые, более агрессивные штаммы COVID-19. По позитивному сценарию, к лету в Украине может появиться коллективный иммунитет. В случае отсутствия за последние один-два месяца мутаций коронавируса, которые принципиально снизят эффективность иммунной памяти против него, к лету эпидемия может пойти на спад, потому что не будет кого инфицировать. "Если мутирует достаточно, тогда начинаем все с нуля, и все, кто уже иммунный, станут неиммунными. Такой прогноз есть и он имеет основания", — рассказал Донской о другом вероятном сценарии. Однако медик отметил, что вирус не может изменять спайк-белок как угодно. Эту связь он пояснил на примере замка и ключа.

Ранее портал "Комментарии" писал, что иммунолог ответил на один из распространенных вопросов о вакцинации в Украине: можно ли прививаться разными вакцинами от коронавируса.

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