Коронавирусный кризис в Индии: из больниц воруют кислород

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Ольга Чародий
За сутки в стране зарегистрировано более 315 тыс.
заразившихся. Власти страны уверяют, что кислорода в больницах достаточно,
однако местные жители нападают на клиники и воруют оттуда баллоны с кислородом.
Коронавирусный коллапс в Индии (фото из открытых источников)
Как сообщают местные власти, инцидент произошел в индийском
штате Мадхья-Прадеш, где местные жители похищали кислородные баллоны со склада
районной больницы в городе Дамо. Охрану больницы взяла под контроль полиция.
"Полиция и районная администрация были проинформированы
о происшествии в понедельник. Во вторник это повторилось снова. Полиция вновь
была проинформирована, но при таких обстоятельствах врачам и фельдшерам
становится все труднее выполнять свои обязанности", – сообщила гражданский
хирург больницы Дамо доктор Мамта Тимоти.
Напомним, иммунолог Борис Донской заявил, что летом в Украине может не быть существенных всплесков эпидемии коронавируса, если не появятся новые, более агрессивные штаммы COVID-19. По позитивному сценарию, к лету в Украине может появиться коллективный иммунитет. В случае отсутствия за последние один-два месяца мутаций коронавируса, которые принципиально снизят эффективность иммунной памяти против него, к лету эпидемия может пойти на спад, потому что не будет кого инфицировать. "Если мутирует достаточно, тогда начинаем все с нуля, и все, кто уже иммунный, станут неиммунными. Такой прогноз есть и он имеет основания", — рассказал Донской о другом вероятном сценарии. Однако медик отметил, что вирус не может изменять спайк-белок как угодно. Эту связь он пояснил на примере замка и ключа.Ранее портал "Комментарии" писал, что иммунолог ответил на один из распространенных вопросов о вакцинации в Украине: можно ли прививаться разными вакцинами от коронавируса.
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