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Козак после встречи с Санду рассказал, при каких условиях Россия готова «помочь Молдове»

Посланник Кремля рассказал о перспективах встречи Путина и Санду

сегодня, 22:30
Автор:

Кравцев Сергей

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак провел разговор с президентом Молдовы Майей Санду в Кишиневе, после чего рассказал журналистам об условиях, когда будет возможна встреча президентов двух стран, а также при каких обстоятельствах России согласиться предоставить помощь Молдове. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет NewsMaker.

Козак после встречи с Санду рассказал, при каких условиях Россия готова «помочь Молдове»

Санду и Козак. Фото: publika.md

Дмитрий Козак рассказал, что главной темой во время встречи с Санду было Приднестровье, а также утилизация боеприпасов на этой территории, что очень беспокоит Молдову. Также отдельно обсуждались вопросы торговли двух стран и газовый вопрос. Что касается возможного прямого диалога Майи Санду и Владимира Путина, то Дмитрий Козак попросил журналистов не забегать наперед и дождаться, пока удастся выполнить те вопросы, о которых он сказал ранее. Если будет продвижении в реализации тех тем, которые обсудили, то встреча двух глав государств не исключена. Ранее сама Санду необнократно публично заявляла, что настроена на личную встречу с Путиным.

По словам Дмитрия Козака, Москва может помочь Кишинёву, но только на взаимовыгодных условиях, не в ущерб своим национальным интересам. В целом глава администрации президента России заявил, что разговором с президентом Молдовы остался доволен. Есть все основания говорить, что продвижение в вопросе сотрудничества между двумя странами может состояться.

Читайте ранее на портале "Комментарии" — "Комментарии" разбирались, насколько оправдались ожидания от встречи президентов Украины и Молдовы.


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Источник: https://newsmaker.md/
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