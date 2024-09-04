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Кровавый приказ Ким Чен Ина: почему казнили чиновников в Северной Корее

В Северной Корее казнили до 3 десятков чиновников, которые не предотвратили последствия наводнения

сегодня, 18:03
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Черновалова Кристина

Северная Корея расстреляла несколько десятков региональных чиновников после катастрофических наводнений, обрушившихся на северные регионы страны в конце июля. Об этом сообщили TV Chosun со ссылкой на неназванного представителя правительства Южной Кореи.

Кровавый приказ Ким Чен Ина: почему казнили чиновников в Северной Корее

Северная Корея казнила чиновников

"Понятно, что от 20 до 30 кадров были массово расстреляны в районе Сухе в конце прошлого месяца", — заявил правительственный чиновник изданию TV Chosun , добавив, что среди подозреваемых в совершении преступления был уволен секретарь партии Кан Бонг Хун.

По информации северокорейских государственных СМИ, наводнения нанесли значительный ущерб инфраструктуре и экономике региона. В городе Синийджу и близлежащем уезде Ийджу, являющихся важными торговыми центрами с Китаем, затоплены около 4100 домов, разрушены дороги и железнодорожные пути, а также уничтожены около 3000 гектаров сельскохозяйственных угодий. Около 5000 человек удалось спасти в ходе спасательных операций, сообщило Корейское центральное информационное агентство.

Несмотря на официальные заявления, информация о точном количестве погибших остается ограниченной. По данным южнокорейских медиа, только в одном из пострадавших районов провинции Чаганг могли погибнуть до нескольких тысяч человек. Некоторые тела были обнаружены при расчистке почвы после снижения уровня воды, что свидетельствует о масштабах трагедии.

Официальные северокорейские СМИ не сообщали о жертвах стихийного бедствия, но обнародовали фотографии Ким Чен Ина, лично контролировавшего спасательные работы.                   



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Источник: https://news.tvchosun.com/site/data/html_dir/2024/09/03/2024090390229.html?Dep0=chosunnews&Dep1=related&Dep2=related_all
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