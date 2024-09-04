Кровавый приказ Ким Чен Ина: почему казнили чиновников в Северной Корее

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Черновалова Кристина
Северная Корея расстреляла несколько десятков региональных чиновников после катастрофических наводнений, обрушившихся на северные регионы страны в конце июля. Об этом сообщили TV Chosun со ссылкой на неназванного представителя правительства Южной Кореи.
Северная Корея казнила чиновников
По информации северокорейских государственных СМИ, наводнения нанесли значительный ущерб инфраструктуре и экономике региона. В городе Синийджу и близлежащем уезде Ийджу, являющихся важными торговыми центрами с Китаем, затоплены около 4100 домов, разрушены дороги и железнодорожные пути, а также уничтожены около 3000 гектаров сельскохозяйственных угодий. Около 5000 человек удалось спасти в ходе спасательных операций, сообщило Корейское центральное информационное агентство.
Несмотря на официальные заявления, информация о точном количестве погибших остается ограниченной. По данным южнокорейских медиа, только в одном из пострадавших районов провинции Чаганг могли погибнуть до нескольких тысяч человек. Некоторые тела были обнаружены при расчистке почвы после снижения уровня воды, что свидетельствует о масштабах трагедии.
Официальные северокорейские СМИ не сообщали о жертвах стихийного бедствия, но обнародовали фотографии Ким Чен Ина, лично контролировавшего спасательные работы.
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