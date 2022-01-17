Кто вошел в топ-10 самых богатых YouTube-блоггеров в мире

Стало известно, кто из блоггеров на платформе YouTube заработал больше всего средств в 2021 году. В десятку самых богатых вошла только одна девочка. В список богатейших вошли геймеры, спортсмены и комики. Об этом пишет BBC.

Кто заработал больше всех на YouTube, фото из открытых источников

По статистическим данным, смотреть YouTube во время пандемии стало больше пользователей. В прошлом году на платформу периодически заходили 2,3 миллиарда пользователей из разных стран мира. Каждый день все они могут просмотреть около миллиарда часов видеороликов. По оценкам американского журнала, 10 самых высокооплачиваемых пользователей YouTube заработали 300 миллионов долларов в 2021 году.

По версии Forbes, самым богатым YouTube-блогером стал владелец канала MrBeast – Джимми Дональдсон. Владелец канала решил воспроизвести популярную игру Netflix Squid Game в реальности в безопасной для игроков обстановке.



На втором месте – Джейк Пол(Jake Paul). Спортсмен-влогер заработал 45 млн долларов в прошлом году.



На третьем месте – геймер Markiplier. Блогер заработал на собственном бренде 38 миллионов долларов. Этот блогер сотрудничает с другими ютуберами, создает стримы, на которых он играет в разные игры. Марк Эдвард Фишбах наиболее известен по летсплеям.

Четвертое место занял канал "Ретт и Линк". Rhett and Link – дуэт американских комиков. Авторы проекта – Рэтт Джеймс МакЛафлин и Чарльз Линкольн "Линка" Нил в 2021 году заработали 30 млн долларов.

Пятое место занял Натан Грэм (Unspeakable). Геймер, который любит Minecraft, продал права на свои работы компании Spotter на сумму 28,5 млн долларов. Шестой стала семилетняя Настя (Nastya) из России. Блогерша сначала распаковывала игрушки, а затем начала снимать музыкальные клипы. Девочка заработала на канале 28 млн. долларов в 2021 году.

Среди богатых детей-блоггеров и Райан Каджи (Ryan's World) на седьмом месте. Два года он занимал первое место в списке топ-ютуберов. В 2021 году мальчик заработал 27 млн. долларов.

Три последних места в топе заняли комики "Dude Perfect" (8 место, 20 млн долл. в год), боксер Логан Пол (Logan Paul – 9 место, 18 млн долларов) и геймер Престон Арсемент (Preston – 10 место, 16 млн долларов за год).

Как сообщал портал "Комментарии", более 80 организаций фактчекеров из разных стран мира обратились к платформе YouTube в открытом письме, адресованном генеральному директору YouTube Сьюзен Войчицки.

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