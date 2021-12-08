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Кто возглавил рейтинг самых влиятельных женщин мира по версии Forbes

Forbes опубликовала рейтинг самых влиятельных женщин мира

сегодня, 17:04
Автор:

Козлова Альбіна
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Как известно, в список самых богатых и влиятельных женщин журнала Forbes попало немало женщин предпринимателей и политических деятелей. Однако возглавила рейтинг главная благотворительница – экс-супруга основателя Amazon Маккензи Скотт. Об этом сообщает "Секрет фирмы".

Кто возглавил рейтинг самых влиятельных женщин мира по версии Forbes

Маккензи Скотт, фото из Twitter

В 2021 году впервые Меркель сошла с этого пьедестала и рейтинг возглавила другая женщина. Маккензи Скотт (состояние почти 60 млрд долларов) вышла замуж второй раз за обычного школьного учителя. Благотворительную деятельность Маккензи оценили и в журнале. Женщина входит в список крупнейших благотворителей в мире. В 2020 году она пожертвовала на благотворительность 5,8 миллиарда долларов. Состояние самого Джеффа Безоса сейчас оценивается в 207 млрд долларов.

В список Forbes вошли 40 генеральных директоров, 19 мировых лидеров, предприниматели и благотворительницы. На втором месте в рейтинге вице-президент США Камала Харрис. Политик поднялась в рейтинге с третьего места.

Третьей в списке стала глава Европейского центрального банка Кристин Лагард. Четвертое место заняла гендиректор General Motors Мэри Барра. Пятое место заняла экс-супруга Билла Гейтса – Мелинда Френч Гейтс, в настоящее время женщина занимается бизнесом.

В топ-10 рейтинга вошла долларовая миллиардерша, президент американской фирмы Fidelity Investments Эбигейл Джонсон. Также в списке есть испанская банкир и председатель совета директоров финансово-кредитной группы Santander Ана Патрисия Ботин. В рейтинг попала и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

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Источник: https://www.forbes.com/sites/maggiemcgrath/2021/12/07/why-mackenzie-scott-is-the-worlds-most-powerful-woman/?sh=6b0d7d8e1574
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