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Главная Новости Мир Остальной мир Курортный сезон: Болгария обновила требования въезда для украинских туристов
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Курортный сезон: Болгария обновила требования въезда для украинских туристов

Для въезда в Болгарию украинцам нужно будет предоставить один из перечисленных документов

сегодня, 07:49
Автор:

Кириєнко Анна

Власти Болгарии несколько изменили требования въезда для украинских туристов в период с 1 июня по 31 июля 2021 года. Данную информацию предоставил консульский отдел посольства Украины в Республике Болгария на странице в Facebook.

Курортный сезон: Болгария обновила требования въезда для украинских туристов

Болгария изменила условия въезда для украинцев - детали. Фото: files.tpg.ua

Так дипломаты предупреждают об изменениях при пересечении границы. Прежде всего для въезда украинцы должны предоставить один из установленных документов.

Туристы могут показать сертификат вакцинации, подтверждающий прохождение полного курса. В документе должно быть указано личные данные гражданина, дата рождения, даты вакцинации, торговое наименование и номер партии вакцины против COVID-19, название производителя/владельца регистрационного удостоверения, страна, в которой оно выдано, и название компетентного органа, который его выдал.

Еще один документ, который будут принимать на границе — сертификат, подтверждающий отрицательный результат тестирования на COVID-19.

ПЦР-тест должен быть сделан за 72 часа до пересечения границы. Быстрый антигенный тест — за 48 часов до въезда в страну.

Принимать на границе еще один документ, в котором должно быть указано, что турист переболел коронавирусом. В документе должны быть указаны личные данные лица в соответствии с паспортом гражданина Украины для выезда за границу (на латыни), сведения о лаборатории, которая провела исследование (наименование учреждения, адрес и контактные данные), дата проведения тестирования, а также прописанный латиницей метод (PCR или RAT) и положительный результат (Positive).

Единственное исключение — дети до пяти лет. Им разрешается пересекать границу без вышеупомянутых документов.

Также сайт "Комментарии" рассказывал, что еще одна туристическая страна собирается открыть границы. Об этом читайте в нашем материале.


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Источник: https://www.facebook.com/consul.ukr.bg/posts/1567347146990805
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comments

Обусуждения

андрей

сегодня, 07:01

За 3 тысячи купили билеты на самолет в две стороны на двоих.На тэсты в сторону Болгарии содрали по 1 тысячи .По прилету аще по 650 гривен! Когда это вонючее так называемое государство перестанет наживаться на своих гражданах!

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