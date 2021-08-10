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Лечения не существует: в какой стране обнаружили смертельно опасную лихорадку Марбург

Опасная болезнь поражает печень, ЖКТ, а также центральную нервную систему пациента

сегодня, 12:56
Автор:

Вечканова Елена

Не успела успокоиться коронавирусная пандемия, как человечество столкнулось с новой опасностью в виде болезни. На этот раз ученых взволновало выявленный на территории Гвинеи первый случай заболевания геморрагической лихорадкой Марбург. Как сообщает "УНИАН", ссылаясь на официальную информацию ВОЗ, болезнь настолько сложная, что от нее все еще нет лекарств.

Лечения не существует: в какой стране обнаружили смертельно опасную лихорадку Марбург

В Гвинее зафиксировали первый случай лихорадки Марбурга. Фото из открытых источников

Пациент, подхвативший Марбург, был жителем одного из южных регионов Гвинеи. Случай инфицирования первый в этой стране, что заставляет местную медицинскую систему встревожиться из-за необходимости предотвратить последующее распространение заразы.

Особое внимание исследователи уделяют тому факту, что лечения против данной лихорадки не существует. Именно поэтому болеющие умирают на руках у врачей, делающих все возможное для спасения жизни пациента. На данный момент уровень смертности зафиксирован учеными на уровне более 80%.

Отметим, что Гвинея в целом — не первая страна, встретившаяся с этим заболеванием. От лихорадки Марбург в свое время страдали граждане Анголы, Кении, Демократической Республики Конго, ЮАР и Конго.

Также эту лихорадку называют болезнью зеленых мартышек. У пациента, подхватившего ее, постепенно начинают отказывать органы желудочно-кишечного тракта, а затем печень. Также поражается значительная часть центральной нервной системы.

К симптомам Марбурга относят повышение температуры, озноб, головную боль, боль в суставах, мышцах, горле, животе, диарею. Также возможны сыпь, конъюнктивит, тошнота, рвота. При этом заболевании сосуды неких органов или частей тела у пациента могут быть перенасыщены кровью. К тому же, очень часто открывшееся кровотечение бывает просто невозможно остановить.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в Украине сразу у трех людей обнаружили очень редкое заболевание, из-за которого под кожей могут появиться живые паразиты. Что известно о непростой болезни, читайте в нашем материале.

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Источник: https://www.unian.net/world/v-gvinee-zafiksirovali-pervyy-sluchay-smertelnoy-lihoradki-ot-kotoroy-net-lecheniya-novosti-mira-11508544.html
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