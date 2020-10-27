Ледовая ловушка: в Антарктиде пингвины остались без возможности добывать пищу

На острове Галиндез, что в Антарктиде, около тысячи пингвинов остаются без выхода в открытое море, следовательно, без возможности добывать пищу. Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр .

Фото: Национальный антарктический научный центр

Обычно субантарктические пингвины начинают откладывать яйца весной, но подготовку начинают задолго до этого. Пингвинам, которые поселились на остров именно для гнездования, мешает большое количество льда. Ученые уверяют, что такую ситуацию повлек ветер.



"Из-за обилия льда, который нагнал ветер, они не могут выйти в открытое море наловить себе криля и рыбы. Напоминаем, что на острове находится около 1100 пингвинов", — сказано в сообщении научного центра. Однако, в учреждении уверяют, что такая ситуация является естественной, и некоторое время пингвины могут продержаться без питания. В центре надеются, что вскоре ветер изменится, и пингвины смогут освободиться из ледовой ловушки.

Ранее "Комментарии" сообщали о пингвинах-геях , которые похитили яйцо у пингвинов-лесбиянок в надежде стать родителями.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!