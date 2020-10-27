Ледовая ловушка: в Антарктиде пингвины остались без возможности добывать пищу

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Елизавета Черных
На острове Галиндез, что в Антарктиде, около тысячи пингвинов остаются без выхода в открытое море, следовательно, без возможности добывать пищу. Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр .
Фото: Национальный антарктический научный центр
Обычно субантарктические пингвины начинают откладывать яйца весной, но подготовку начинают задолго до этого. Пингвинам, которые поселились на остров именно для гнездования, мешает большое количество льда. Ученые уверяют, что такую ситуацию повлек ветер.
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