Лукашенко переболел коронавирусом

Президент Беларуси Александр Лукашенко признался, что переболел коронавирусом. Об этом он сообщил на встрече с военными.

"Я приношу извинения за свой голос. В последнее время приходится очень много говорить. Но, самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус", — заявил он на встрече с руководством и сотрудниками ведомств системы обеспечения нацбезопасности в одной из частей внутренних войск МВД.

По словам Лукашенко, такое заключение сделали врачи. Он снова сказал, что 97% населения Беларуси "переносят эту заразу бессимптомно" и что ему повезло попасть "в когорту бессимптомных".

"Наконец и я попал в золотой фонд Беларуси, перенеся этот вирус", — цитирует издание Лукашенко.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Лукашенко попал в больницу.

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