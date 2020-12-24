Мексика начала вакцинировать граждан против COVID-19

Сегодня Мексика начала прививать первую очередь своих граждан вакциной от коронавируса. Пока вакцинировать будут только медицинских работников. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Марсело Эбрард.

Мексика начала вакцинацию против коронавируса. Фото: uniclinic.com.ua

Мексика получила только 3000 доз вакцины Pfizer. Планируется, что следующая партия будет состоять из 50 000 доз. В общем до 31 января страна планирует получить 1,4 миллиона единиц вакцины.

Pfizer — не единственная компания, которая будет поставлять вакцину Мексике. Страна подписала соглашения и с другими производителями.

По статистике, в Мексике зафиксировано более 1,35 миллиона случаев COVID-19. Коронавирус привел к смерти более 120 000 человек.

Напомним, что регулирующие органы США пересмотрят информацию по использованию вакцины от Covid-19 компании Pfizer и BioNTech, после того как у некоторых пациентов наблюдались редкие аллергические реакции. Два человека на Аляске, которые получили вакцину Pfizer-BioNTech, пострадали от реакций, которые также были зафиксированы у реципиентов вакцины в Великобритании.

Также сайт "Комментарии" рассказывал, что Украина утвердила план вакцинации против COVID-19. Сообщается, что этот документ будет гибким, при необходимости его могут актуализировать в зависимости от ситуации с коронавирусом, обновленных данных о вакцинах и доступности самой вакцины против болезни.

Цель плана — в течение 2021-2022 лет охватить вакцинацией против коронавируса не менее 50% населения Украины (это около 20 млн человек). План будут обновлять каждые две недели. Отмечается, что вакцинация от COVID-19 в Украине станет добровольной для всех групп населения и профессиональных групп риска.









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