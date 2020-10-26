Международный скандал: в аэропорту Катара нашли новорожденного, после чего пассажирок заставили раздеться

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Дмитрий Симоненко
В уборной терминала аэропорта Катара был найден
новорожденный. Чтобы найти роженицу, руководство аэропорта заставило пройти
медосмотр пассажирок одного из международных рейсов. Об этом сообщает ВВС.
Инцидент произошел 2 октября. Известно, что 13 женщин –
пассажирок авиакомпании Qatar Airways, которые в это время уже поднялись на
борт, были вынуждены отправиться в машину скорой помощи на взлетно-посадочной
полосе, в которой их буквально силой заставили снять нижнее белье.
Одна из пассажирок
международного рейса Ким Миллс сказала, что она была среди тех, кого сняли с
рейса. Она подчеркивает, что ее не подвергли обследованию из-за того, ей уже за
60. Но даже в этом случае, по ее словам, опыт был ужасающим.
В то же время, международный аэропорт Хамад не сообщил подробностей обследований или количества пострадавших женщин.
Кроме того, в свое оправдание руководство аэропорта
заявляет, что в районе туалета, где был найден ребенок, находились исключительно
пассажиры, которые следовали на Сидней.
На выходку аэропорта отреагировали власти Австралии, так как все пострадавшие оказались гражданами этой страны. Они выразили недовольство и потребовали установления обстоятельств случившегося. Министр иностранных дел Австралии Мариз Пейн заявила, что в ее дипломатической практике это первый такой вопиющий случай.
Ранее "Комментарии" писали о том, что около 23 тысячи цыплят умерли после того, как их бросили в мадридском аэропорту Барахас в Испании
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