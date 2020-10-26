Международный скандал: в аэропорту Катара нашли новорожденного, после чего пассажирок заставили раздеться

В уборной терминала аэропорта Катара был найден новорожденный. Чтобы найти роженицу, руководство аэропорта заставило пройти медосмотр пассажирок одного из международных рейсов. Об этом сообщает ВВС.

Инцидент произошел 2 октября. Известно, что 13 женщин – пассажирок авиакомпании Qatar Airways, которые в это время уже поднялись на борт, были вынуждены отправиться в машину скорой помощи на взлетно-посадочной полосе, в которой их буквально силой заставили снять нижнее белье.

Одна из пассажирок международного рейса Ким Миллс сказала, что она была среди тех, кого сняли с рейса. Она подчеркивает, что ее не подвергли обследованию из-за того, ей уже за 60. Но даже в этом случае, по ее словам, опыт был ужасающим.

"Мои ноги просто дрожали. Я боялась, что меня куда-то заберут. Почему они не объяснили нам, что происходит?" — сказала она, добавив, что позже сотрудники самолета сказали ей, что не знают, что происходит, — "Это было абсолютно ужасно. Я не могу представить, каково было этим бедным молодым девушкам".

В то же время, международный аэропорт Хамад не сообщил подробностей обследований или количества пострадавших женщин.

В заявлении аэропорта говорится: "Медицинские работники выразили официальным лицам обеспокоенность по поводу здоровья и благополучия матери, которая только что родила, и попросили ее найти до вылета. Людей, имевших доступ в конкретную зону аэропорта, где был обнаружен новорожденный, попросили помочь в поисках".

Кроме того, в свое оправдание руководство аэропорта заявляет, что в районе туалета, где был найден ребенок, находились исключительно пассажиры, которые следовали на Сидней.

На выходку аэропорта отреагировали власти Австралии, так как все пострадавшие оказались гражданами этой страны. Они выразили недовольство и потребовали установления обстоятельств случившегося. Министр иностранных дел Австралии Мариз Пейн заявила, что в ее дипломатической практике это первый такой вопиющий случай.

Ранее "Комментарии" писали о том, что около 23 тысячи цыплят умерли после того, как их бросили в мадридском аэропорту Барахас в Испании













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