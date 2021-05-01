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МИД ФРГ усомнился в обоснованности санкций против РФ

Заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова, комментируя введенные Россией в том числе против нее санкции, заявила, что продолжит отстаивать свободу СМИ и бороться за демократию

сегодня, 04:11
Автор:

Ольга Чародий

Меры Российской Федерации — в отличие от мер, введенных ЕС в марте в отношении российских лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека — содержательно не обоснованы. Они дополнительно напрасно усложняют отношения с Россией", — заявил заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова.

МИД ФРГ усомнился в обоснованности санкций против РФ

Санкции против РФ (фото из открытых источников)

"Я продолжу бороться за права человека, за свободу СМИ и за демократию. Постоянные попытки России распространить дезинформацию и подорвать права человека заслуживают сильной и продолжительной реакции", — говорится в сообщении чиновницы. 

Напомним, тема эскалации военного конфликта на Востоке Украины не сходит со страниц крупнейших мировых СМИ. Данной теме свой очередной материал посвятило и одно из популярных американский изданий PoliticoВ частности, издание пишет, что Украина "заигралась", манипулируя Минскими соглашениями. "Украина играла в игры со своим собственным объявлением о прекращении огня, расходясь с согласованными формулировками Минского процесса", – говорится в публикации.

Также Politico отмечает, что немаловажную роль в этом сыграли санкции, введенные Советом национальной безопасности и обороны Украины в отношении народного депутата Украины, председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака.

Как сообщалось ранее, по информации одного из крупнейших швейцарских изданий Luzerner Zeitung, Президент Украины Владимир Зеленский якобы ввел санкции против председателя Политсовета "Оппозиционные платформы — За жизнь" Виктора Медведчука под давлением национал-радикалов.



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Обусуждения

Архангел

сегодня, 03:57

Это мир и.д.и.о.т.о.в кто не видет реальной проблемы и войны! Нужно вводить миротворчиские войска и окружить донецк и луганск - только с их помощью можно решить данную проблему...

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