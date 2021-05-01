МИД ФРГ усомнился в обоснованности санкций против РФ

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Ольга Чародий
Меры Российской Федерации — в отличие от мер, введенных ЕС в
марте в отношении российских лиц, ответственных за серьезные нарушения прав
человека — содержательно не обоснованы. Они дополнительно напрасно усложняют
отношения с Россией", — заявил заместитель председателя Европейской
комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова.
Санкции против РФ (фото из открытых источников)
Напомним, тема эскалации военного конфликта на Востоке Украины не сходит со страниц крупнейших мировых СМИ. Данной теме свой очередной материал посвятило и одно из популярных американский изданий Politico. В частности, издание пишет, что Украина "заигралась", манипулируя Минскими соглашениями. "Украина играла в игры со своим собственным объявлением о прекращении огня, расходясь с согласованными формулировками Минского процесса", – говорится в публикации.
Также Politico отмечает, что немаловажную роль в этом сыграли санкции, введенные Советом национальной безопасности и обороны Украины в отношении народного депутата Украины, председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака.
Как сообщалось ранее, по информации одного из крупнейших швейцарских изданий Luzerner Zeitung, Президент Украины Владимир Зеленский якобы ввел санкции против председателя Политсовета "Оппозиционные платформы — За жизнь" Виктора Медведчука под давлением национал-радикалов.
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Архангел
сегодня, 03:57
Это мир и.д.и.о.т.о.в кто не видет реальной проблемы и войны! Нужно вводить миротворчиские войска и окружить донецк и луганск - только с их помощью можно решить данную проблему...