Министерство обороны Армении сообщило об уничтожении их штурмовика турецкой стороной

Министерство обороны Армении сообщает, что турецкий истребитель в регионе Нагорного Карабаха сбил штурмовик армянских ВВС. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на стр Инке ведомства в Facebook.

Фото: jetphotos.com

"Сегодня в 10:30 истребитель F-16, принадлеж ий турецким войскам, вылетев из азербайджанского аэропорта ''Гяня '', в районе Нагорного Карабаха сбил Су-25 армянских ВВС. Пилот самолета погиб", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что турецкий самолет совершал воздушную поддержку артиллерии Азербайджана, которая нанесла удары по районам Варден, Армянского Вардениса, Большого Масрика, Соткской области.

В то же время в Турции и Азербайджане эту информацию опровергают. Так, Власти Турции расценивает это как пропагандистский прием — передает Reuters.

"Утверждение, что Турция сбила армянский истребитель, абсолютно не соответствует действительности. Армения должна уйти из оккупированных территорий, а не прибегать к дешевым пропагандистским хитростей", — заявил представитель администрации президента Турции Фахреттин Алтун



Напомним , в воскресенье, 27 сентября на границе Азербайджана и Армении возобновились боевые действия. Обе страны сообщают о жертвах и раненых в результате обстрела и обвиняют друг друга в эскалации конфликта.



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