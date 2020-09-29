Министерство обороны Армении сообщило об уничтожении их штурмовика турецкой стороной

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Дмитрий Симоненко
Министерство обороны Армении сообщает, что турецкий истребитель в регионе Нагорного Карабаха сбил штурмовик армянских ВВС. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на стр Инке ведомства в Facebook.
Фото: jetphotos.com
Также сообщается, что турецкий самолет совершал воздушную поддержку артиллерии Азербайджана, которая нанесла удары по районам Варден, Армянского Вардениса, Большого Масрика, Соткской области.
В то же время в Турции и Азербайджане эту информацию опровергают. Так, Власти Турции расценивает это как пропагандистский прием — передает Reuters.
"Утверждение, что Турция сбила армянский истребитель, абсолютно не соответствует действительности. Армения должна уйти из оккупированных территорий, а не прибегать к дешевым пропагандистским хитростей", — заявил представитель администрации президента Турции Фахреттин Алтун
Напомним , в воскресенье, 27 сентября на границе Азербайджана и Армении возобновились боевые действия. Обе страны сообщают о жертвах и раненых в результате обстрела и обвиняют друг друга в эскалации конфликта.
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