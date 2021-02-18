Мировые "войны за еду": как Украине уберечься от подобного риска

В свете прогноза ООН, что люди, живущие в бедных странах, рискуют столкнуться с дефицитом продуктов из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, "Комментарии" решили узнать, есть ли в мире риск "войн за еду"? Как обезопасить Украину от подобных рисков? В этом нам помогали украинские эксперты.

Коллаж - Д. Романюк/Comments.ua

Хронический дефицит продовольствия существует давно

Заместитель директора Института развития инноваций (INTENS) Артем Петренко напоминает, что в 2007-2008 годах мир потряс самый резкий за последние 30 лет скачок цен на продукты питания.

"За этот период средние мировые цены на рис выросли на 217%, пшеницу – на 136%, кукурузу – на 125% и сою – на 107%. В бедных странах, зависимых от импорта, разразился острый продовольственный кризис. В 2008 году более 1 млрд. человек страдали от голода. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) объяснила это низким уровнем мировых запасов зерна, плохими урожаями, быстрорастущим спросом на продукты для биотоплива и повышением цен на нефть. Бунты из-за нехватки еды захлестнули более 30 стран, два правительства – Гаити и Мадагаскара – были свергнуты", — подчеркивает эксперт.

По его словам, хронический дефицит продовольствия существует давно. И тут несколько причин.

"Во-первых – опережающие темпы роста спроса в многомиллионных странах, таких, как Китай, Индия, Бразилия. Во-вторых – сокращение посевов. В последние годы на каждого человека в мире приходится 0,1 га посевов зерновых культур, что вдвое меньше, чем было в начале 60-х годов прошлого века. Всё большее количество стран для удовлетворения своих потребностей полагаются на импортное зерно, тем самым повышая цены", — отмечает Артем Петренко.

По данным последнего отчета ООН, число голодающих в мире постоянно растет, начиная с 2014 года.

Прогнозы ООН по влиянию глобального потепления неутешительны. Только по этой причине ежегодно выпадает из сельхоз оборота около 1,7 млн. га земли.

"А спрос будет расти – ежегодно население мира увеличивается на 80 млн человек. И темпы роста населения почти в полтора раза опережают темпы увеличения производства продовольствия, — поясняет замдиректора INTENS. — С 2007 года правительства многих стран с большими объемами финансов, но с дефицитом плодородной земли и воды, увеличили государственные инвестиции в инфраструктуру продовольственных рынков и перерабатывающих отраслей. Стали использовать государственные фонды благосостояния (Sovereign Wealth Funds) и государственные инвестиционные фонды (Public Investment Funds), которые оперируют сотнями миллиардов долларов, а некоторые – триллионами. Землю продолжают скупать крупные корпорации, в том числе, в целях спекуляции. Тем самым она также выбывает из севооборота".

Спрос на зерновые будет расти, а их запасы сократятся до самого низкого показателя за последние пять лет

По словам Артема Петренко, пандемия коронавируса просто обострила долгосрочные тенденции. Карантинные меры создали проблемы фермерам, а беспрецедентные вливания в экономику огромных финансовых ресурсов центробанками ключевых стран, естественно, привели к росту цен на продукты питания.

Эксперт подчеркивает, что базовые продовольственные товары дорожают восемь месяцев из-за неурожаев, скупки зерновых в резервы рядом государств и притока спекулятивного капитала, который толкает вверх не только стоимость биткоина и нефти, но основных продуктов сельского хозяйства.

"Индекс продовольственных цен ФАО в январе 2021 года обновил 6-летний рекорд. Тенденцию не остановил даже хороший урожай зерновых 2020 года", — отмечает Артем Петренко.

Беспокойство ООН вызвано в первую очередь ситуацией в самых бедных странах. К примеру, прогнозируемая в Восточной Африке засуха, которая может затронуть север Кении, Сомали и Эфиопию, может сильно ударить по этим странам, и без того ослабленным экономическим кризисом.

И цены пока не собираются снижаться, подчеркивает эксперт. По прогнозам ФАО, в 2021 году спрос на зерновые будет расти, а их запасы по отношению к потреблению сократятся до самого низкого показателя за последние 5 лет.

"Чтобы сдерживать внутренние цены, та же Россия с 15 февраля ввела экспортные квоты и пошлины на зерновые. Навряд ли это будет действенной мерой, — считает Артем Петренко. – Что касается Украины, то, несмотря на наш сельскохозяйственный потенциал, важно подходить к вопросам продовольственной безопасности очень серьезно".

По мнению замдиректора INTENS, чтобы обезопасить себя в долгосрочной перспективе, наша страна должна:

– тщательно работать над земельной реформой (важно сделать ставку на развитие мелкого и среднего фермерства, недопущение земельных спекуляций и укрупнения земельных банков, на расширение доступа фермеров к покупке земли и к новым технологиям, защиту их прав на землю и урожай);

– стимулировать создание производств по переработке продукции АПК внутри Украины, защищая себя от необходимости импортировать;

– создавать достаточные резервы продовольствия с возможностью проводить масштабные товарные интервенции в нужный момент;

– стимулировать развитие торговой и логистической инфраструктуры для доступа мелких и средних фермеров, чтобы они не зависели от крупных торговых сетей.

ООН оценивает количество хронически голодающих в 800 миллионов человек

Проблема вероятности "всемирного голода" время от времени поднимается на международных форумах, которые проходят в рамках ООН. Но если два года назад ключевыми дискуссионными вопросами были — изменения климата, демография, истощенность ресурсов, то после начала пандемии COOVID, всё изменилось. На это обращает внимание аналитик, кандидат экономических наук Владимир Коваль.

"Сейчас в ООН основными угрозами для возможного увеличения численности голодающих, считают рост цен на продукты питания и сокращение производства с/х продукции. И если с первым фактом трудно не согласится, то со вторым я не был бы так категоричен, — говорит аналитик. — Давайте подождем статистических данных от основных стран-производителей с/х продукции".

Пока же ООН оценивает количество хронически голодающих в 800 миллионов человек. "Огромная цифра, почти каждый 10 житель нашей планеты, — подчеркивает Владимир Коваль. — Динамика угрожающая — рост на 130 млн человек за 2020 год... Для решения проблемы международные организации тратят значительные ресурсы. Например, Всемирный банк в прошлом году выделил порядка $5,3 млрд для борьбы с голодом в беднейших странах. Но одними финансовыми вливаниями проблему не решить. Вопрос слишком сложен. Неравенство развития отдельных регионов плюс увеличение численности населения преимущественно в беднейших странах усугубляют ситуацию". По мнению эксперта, необходимо менять не только масштабы потребления, но и всю систему перераспределения в мире. Что невозможно сделать в современных реалиях. "Что касается Украины, то ситуация не столь критична. Мы относимся к лидерам производства с/х продукции в мире. Например, в 2020-м экспортировали ее только в Евросоюз на 7 млрд евро, что составило почти 6% европейского рынка. Так что классический голод Украине не грозит, — считает Владимир Коваль. — Гораздо опаснее падение реальных доходов и рост безработицы". Ранее "Комментарии" рассказывали, почему в Украине дорожают продукты, и как остановить рост цен.



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