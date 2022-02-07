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Мнения иностранцев о международной политике России: что показал опрос

Осенью 2021 года был проведен международный опрос об отношении жителей стран мира к России

сегодня, 13:55
Автор:

Козлова Альбіна
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В мире отрицательно воспринимают политику России. Дестабилизационной ее назвали 46% опрошенных из 44 стран мира, наоборот способствующей стабилизации — 29%. Об этом известно из результатов международного опроса, проведенного ассоциацией Gallup в 2021 году.

Мнения иностранцев о международной политике России: что показал опрос

Фото иллюстративное / Pixabay

Наиболее негативно воспринимают международный курс Кремля жители Австрии (70%), Косово (69%), Германии (69%), Польши (69%), Чехии (68%) и Швейцарии (66%). Положительно по отношению к политике Путина высказались граждане Албании (86%), Вьетнама (76%), Сербии (64%), Казахстана (62%) и Индии (57%). Среди россиян 44% удовлетворены внешне политическим курсом Путина, 22% — недовольны, 33% опрошенных — выбрали вариант "затрудняюсь ответить".

По данным Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, 74% украинцев негативно воспринимают внешнюю политику Кремля и называют ее дестабилизационной. Вариант ответа "стабилизирует" избрали только 10% опрошенных.

В то же время, иностранцы считают в целом международную политику США, Китая и России дестабилизационной. Несколько лучше в мире стали относиться к политике Байдена. Число отрицательно настроенных против Штатов снизилось на 11%. Таким образом положительно оценили работу США на международной арене 39% респондентов. Недовольных ею все еще 41% опрошенных, не дали однозначного ответа – 20% опрошенных.

Ассоциация Gallup проводила международный опрос с октября по декабрь 2021 года. Выборочная совокупность составляет более 41 тысячи опрошенных. В опросе приняли участие жители 44 стран мира. Статистическая погрешность опроса не превышает 3-5% при доверительном интервале 95%.

Как сообщал портал "Комментарии", по расчетам доктора философии из Пенсильванского университета Мэтью Киллингсворта, средняя сумма дохода в год для того, чтобы чувствовать себя счастливым, составляет не 75 тысяч долларов, как считалось ранее.


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Источник: https://dif.org.ua/article/ukraina-u-svitovikh-tendentsiyakh-shcho-ukraintsi-ta-reshta-svitu-ochikuyut-vid-2022-roku
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