Молдово-приднестровский узел: что означает предложение Тирасполя – и при чем здесь Россия и Украина

Москва заявила, что приветствует инициативу Тирасполя (т.н. "столица" Приднестровья) о скорейшем проведении переговоров в формате "5+2" (Молдова, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС). В РФ призвали Кишинев "позитивно откликнуться" на это предложение. Какова перспектива таких переговоров? Какие есть риски? Что в этой ситуации важно понять для себя Украине? Эксперты прокомментировали для издания "Комментарии-Украина".

Молдово-приднестровский узел - фото из открытых источников





Эксперт Национального института стратегических исследований Артем Филипенко считает, что письмо главы Тираспольской администрации Вадима Красносельского к президенту Молдовы, вероятнее всего, продиктовано несколькими обстоятельствами.





Первая причина, по его мнению, – внешне всё выглядит так, словно руководство Молдовы решило пойти на "заморозку" переговорного процесса, сосредоточившись на решении внутренних вопросов, среди которых борьба с коррупцией, экономическая реформа, правовая реформа и другие.





"Еще в начале ноября подал в отставку вице-премьер по реинтеграции Владислав Кульминский и эта должность остается вакантной. Напомню, что переговорный процесс по приднестровскому урегулированию осуществляется в формате "5+2", где Молдова и Приднестровье – стороны переговоров, Украина, Россия и ОБСЕ – посредники и гаранты, а США и ЕС наблюдатели. Вице-премьер по реинтеграции является политическим представителем на переговорах, в то время как политическим представителем Тирасполя является так называемый "министр иностранных дел". Должность вице-премьера по реинтеграции вакантна почти два месяца, чего не было за всё время существования данного формата. По имеющейся информации, несколько человек уже отказались занять эту должность по разным причинам, – отмечает Артем Филипенко. – Намеченная на октябрь встреча в Стокгольме в формате "5+2" не состоялась по просьбе молдавской стороны. Это не может не вызывать беспокойства в Тирасполе. Помимо того, что необходимо решать ряд технических задач, есть еще и стратегический момент – Приднестровский регион и его руководство обладает хоть какой-то внешней субъектностью только в условиях переговоров. Вне переговорного процесса Приднестровье представляет интерес разве что для Москвы, да и то, явно не первоочередной".





Второй причиной эксперт называет ухудшение ситуации в самом Приднестровском регионе, которая усугубилась жесткими антиковидными мерами Тираспольской администрации.





"Тирасполь закрыл административную границу с Молдовой, в результате чего многие из людей, живущих на левом берегу Днестра, оказались отрезанными от места работы. По ряду профессий зарплата в Молдове выше, чем на неподконтрольной территории. Плюс за последнее время Тираспольская администрация существенно "завинтила гайки". Любой протест или даже критика властей в социальных сетях может стать причиной для уголовного преследования. Недавно в Приднестровском регионе состоялись так называемые "выборы президента", которые происходили в чрезвычайных условиях. Из пяти кандидатов, двоим было отказано в регистрации, один снял свою кандидатуру. В результате в бюллетене оказались лишь две фамилии – действующего главы администрации Красносельского и малоизвестного бывшего "депутата парламента". Из бюллетеня была исключена графа "Против всех". В итоге предсказуемо при очень низкой явке победил Красносельский. Стоит отметить, что недовольство господствующим в Приднестровье режимом не выходит за рамки социального протеста, большинство населения по-прежнему лояльно к квази-государству и не поддерживает реинтеграцию в Молдову", – подчеркивает Артем Филипенко. Третья причина, по его словам – это позиция Кремля. Россия, считает эксперт, была бы не против сбросить Приднестровье как ненужный актив. Но, естественно, что на своих условиях.





"А они будут, скорее всего, в очень широком особом статусе Приднестровского региона и сохранении российского военного присутствия, – прогнозирует Артем Филипенко. – ОРДЛО тоже хочет денег, и Абхазия, и Цхинвальский район".

Примечательным эксперт считает, что в письме Красносельского упоминается и особый статус Приднестровья.





"Это интересный сигнал, потому что раньше Тираспольская администрация избегала разговоров о статусе, заявляя, что готова вести переговоры только по экономическим вопросам. Мол, вопрос статуса не обсуждается, потому что Приднестровье стремится к независимости и интеграции в Россию. Теперь Приднестровье вроде бы обращается к молдавской стороне: разъясните, какой статус вы нам готовы предоставить. Хотя есть Закон Республики Молдова, принятый в 2005 году, который устанавливает общие рамки этого статуса", – акцентирует Артем Филипенко.





Он не исключает, что это – только уловка, призванная разблокировать переговорный процесс.





"Стоит помнить о том, что даже при всей зависимости от Москвы, приднестровская верхушка имеет и свои экономическое интересы, – говорит эксперт. – Сегодня Приднестровский регион контролируется экономическим холдингом "Шериф". Красносельский является представителем "Шерифа", все депутаты так называемого "Верховного Совета ПМР" также ставленники "Шерифа". Для них идеальная ситуация – это status quo, а именно: непризнанный статус при имитации переговоров, сохранение российской поддержки в том числе, бесплатного российского газа и продолжение различных контрабандных схем. Очевидно, что Москва, если ей понадобится разыграть приднестровскую карту, вряд ли будет принимать в расчет интересы приднестровской верхушки. Поэтому для Красносельского и компании было бы желательно договориться о чем-то с Кишиневом заранее. Ключевой вопрос – пойдет ли на это Кишинев".





Что касается Украины, то она, уверен Артем Филипенко, не заинтересована в том, чтобы приднестровский вопрос был урегулирован на российских принципах. Потому что это создаст прецедент, который может быть использован Россией и в решении вопроса о статусе ОРДЛО.





"Очевидно также, – продолжает эксперт, – что основной предпосылкой урегулирования должна стать демилитаризация Приднестровского региона, вывод российских войск и роспуск незаконных вооруженных формирований, так называемой "армии ПМР". Надо сказать, что Украина в последнее время сделала ряд шагов, способствующих процессу урегулирования. В первую очередь, речь идет о запрете на въезд в Украину автомобилей с номерами, выданными в Приднестровском регионе. По соглашению между Кишиневом и Тирасполем, для участия в международных поездках автовладельцам выдаются нейтральные номера без символики. В Тирасполе это считают блокадой и выступают против, однако процесс идет".





Одним из важнейших направлений, по мнению Артема Филипенко, остается также создание совместных украинско-молдавских пунктов пропуска на приднестровском участке границы. Здесь вопрос несколько затормозился и зависит от дальнейших украинско-молдавских переговоров. "В целом Приднестровье продолжает представлять угрозу национальной безопасности Украины. Показательными в этом плане являются участившиеся информационные провокации с российской стороны. Пропагандисты РФ распространяют ложную информацию о якобы усилившемся присутствии украинских военных на границе, о якобы готовящемся нападении Вооруженных Сил Украины на Приднестровье, о провокациях мифических солдат НАТО и т.д. Всегда есть риски провокаций со стороны российских спецслужб в Приднестровье, которые могут быть использованы Москвой для эскалации агрессии против Украины", – резюмирует Артем Филипенко.





Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль уверена:





"В данной ситуации Российская Федерация поддерживает намерения "столицы" непризнанной "республики Приднестровье" относительно переговоров с Молдавией, таким образом играя в дипломатическую игру в свою пользу".





Катерина Коваль напоминает, что данной новости предшествовало заявление правительства Молдовы о намерении оспорить недавнее требование "Газпрома" о выплате долга за газ в размере 709 миллионов долларов.





"Наряду с этим "лидер" непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский обратился к президенту Молдавии Майе Санду с предложением обсудить возможности всеобъемлющего урегулирования конфликта между двумя берегами Днестра, – продолжает эксперт. – Таким образом, Российская Федерация играет роль "миротворца", чтобы показать мировому сообществу, что именно она якобы всегда поддерживала и будет поддерживать разрешение всех спорных вопросов путем переговоров. Подобные "ходы" используются РФ и в её "игре" относительно Украины".





Напомним, "Комментарии" узнали у экспертов, будет ли пытаться Россия сделать Приднестровье частью своей территории для дальнейшего наступа на Украину и чем это может закончиться для всех сторон.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!