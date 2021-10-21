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На Барбадосе избрали первого главу государства: кто им стал

Процессы становления государства еще продлятся до декабря

сегодня, 17:00
Автор:

Козлова Альбіна

На острове, который вышел из-под власти британской короны, прошли президентские выборы. По результатам выборов, 72-летняя дама Сандра Мейсон стала новым президентом острова Барбадос. Об этом известно из Kevz Politics.

На Барбадосе избрали первого главу государства: кто им стал

Сандра Мейсон, фото из открытых источников

Мейсон ранее занимала должность генерал-губернатора Барбадоса, а теперь заменит королеву Елизавету II. Женщина стала первым за всю историю президентом острова.

На посту губернатора она была три года, с января 2018 года. Также она имеет государственную награду — большой крест Богоматери и Орденом Святого Михаила и Святого Георгия. Мейсон по образованию юрист, вела адвокатскую практику и выполняла функции судьи высокого суда в Сент-Люсия и судьи апелляционного суда в Барбадосе. Сандра имеет звание главной дамы ордена Святого Андрея Барбадосского и дамы Святейшего Ордена больнице Св. Иоанна.

Островное государство расположено в Карибском море. Известно, что государство должно создать новую власть и провозгласить себя республикой до 30 ноября 2021 года. Парламент острова поддержал изменения в Конституцию относительно выхода из-под власти Великобритании. Одобренная поправка к конституции должна отменить Барбадосский Указ Ее Величества королевы Великобритании.

Островное государство провозглашено независимым еще в 1966 году, но республикой оно станет лишь через 55 лет. Остров перестанет быть колонией английской короны.

Как сообщал портал "Комментарии", здоровье королевы Великобритании пошатнулось. Королева Великобритании 12 октября впервые пришла с тростью на официальный публичное мероприятие, которое состоялось в Вестминстерском аббатстве. Ее сопровождала ее дочь принцесса Анна.




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Источник: https://twitter.com/KevzPolitics/status/1450842490123264007
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