logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 20.03.2021

BTC/USD

59734.78

ETH/USD

1860.18

LTC/USD

205.03

НБУ 20.03.2021

USD/UAH

27.80

EUR/UAH

33.15

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Остальной мир На Кубе упал и взорвался метеорит
commentss НОВОСТИ Все новости

На Кубе упал и взорвался метеорит

По данным датчиков, это не взрыв земного происхождения

сегодня, 15:53
Автор:

Елизавета Черных

Издание Cubadebate сообщает, что в восточной части Кубы, поблизости города Моа, упал и взорвался метеорит. По словам очевидцев происшествия, на небе было видно красное и белое свечение, а после его снижения произошел громкий взрыв, передает ТСН.

На Кубе упал и взорвался метеорит

На Кубе упал и взорвался метеорит - фото: Gerardo Hernández/Vía Twitter

В Национальной сейсмологической службе Кубы сообщили, что это был метеорит. По крайней мере, об этом свидетельствуют все признаки. В организации также подчеркнули, что их датчики зафиксировали наземный взрыв.

"По данным датчиков, это не взрыв земного происхождения, поскольку это было событие с такими характеристиками, наша техника зафиксировала ударную волну", — говорится в сообщении службы. 

Напомним, что не так давно жителям Австралии посчастливилось увидеть редкое и необычное явление – падающий метеорит. Видео с мчащим над горизонтом космическим объектом опубликовали в социальной сети. Очевидец по имени Даллас Килпонен отметил, что он увидел в небе пролетающий метеор с пылающим хвостом из обломков. Астрофизик Австралийского национального университета Брэд Такер заявил, что на самом деле падающие метеоры это вовсе не редкость. На сей раз это случилось в относительно не позднее время, да еще и в выходной день, когда многие находились на улице. В основном, по его словам, это происходит поздней ночью и этого попросту никто не видит. 

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что ежедневно на нашу планету падает много космического мусора, и часто это случается именно в безлюдных местах. Это приводит к тому, что большинство таких эффектных зрелищ так и остаются незамеченными человеком. Но бывают и исключения, когда с помощью техники удается запечатлеть нечто действительно невероятное. 




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tsn.ua/ru/nauka_it/na-kube-upal-i-vzorvalsya-meteorit-1748278.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ