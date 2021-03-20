Издание Cubadebate сообщает, что в восточной части Кубы, поблизости города Моа, упал и взорвался метеорит. По словам очевидцев происшествия, на небе было видно красное и белое свечение, а после его снижения произошел громкий взрыв, передает ТСН.

На Кубе упал и взорвался метеорит - фото: Gerardo Hernández/Vía Twitter

В Национальной сейсмологической службе Кубы сообщили, что это был метеорит. По крайней мере, об этом свидетельствуют все признаки. В организации также подчеркнули, что их датчики зафиксировали наземный взрыв.

"По данным датчиков, это не взрыв земного происхождения, поскольку это было событие с такими характеристиками, наша техника зафиксировала ударную волну", — говорится в сообщении службы.

Напомним, что не так давно жителям Австралии посчастливилось увидеть редкое и необычное явление – падающий метеорит. Видео с мчащим над горизонтом космическим объектом опубликовали в социальной сети. Очевидец по имени Даллас Килпонен отметил, что он увидел в небе пролетающий метеор с пылающим хвостом из обломков. Астрофизик Австралийского национального университета Брэд Такер заявил, что на самом деле падающие метеоры это вовсе не редкость. На сей раз это случилось в относительно не позднее время, да еще и в выходной день, когда многие находились на улице. В основном, по его словам, это происходит поздней ночью и этого попросту никто не видит.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что ежедневно на нашу планету падает много космического мусора, и часто это случается именно в безлюдных местах. Это приводит к тому, что большинство таких эффектных зрелищ так и остаются незамеченными человеком. Но бывают и исключения, когда с помощью техники удается запечатлеть нечто действительно невероятное.









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