Напряженность после парламентских выборов в Грузии: что происходит и как влияет на Украину

В Грузии после парламентских выборов, которые состоялись 31 октября, от своих мандатов решили отказаться представители четырех оппозиционных политсил. Они заявляют, что результаты являются сфальсифицированными. Граждан призвали выйти на акцию протеста 8 ноября. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, как могут дальше развиваться события и как они могут отразиться на Украине.



Шансы на пересмотр результатов выборов

Безусловно, решение грузинской оппозиции не заходить в парламент и не получать мандаты, направлено на возможность провести новые выборы. Об этом говорит директор Агентства моделирования ситуаций (АМС) Виталий Бала, подчеркивая, что нарушений было много. По его словам, все же есть шанс на пересмотр результатов или на новое решение оппозиционеров.

"В самой Грузии признавались, что подобного не было ранее. Людей не только подвозили массово к участкам, подкупали, но и массово вбрасывали бюллетени. В итоге количество протоколов не совпадало с тем, сколько избирателей реально пришли на участок, – говорит директор АМС. – К тому же, немало людей в Грузии устали от якобы победившей правящей партии "Грузинская мечта" и ее лидера Бидзина Иванишвили. Как ранее от Михаила Саакашвили, партия которого, если верить данным ЦИК, стала второй. Разница в том, что Саакашвили был более демократичным, сумел передать власть. А вот Иванишвили этого не хочет. По всем прогнозам должна была побеждать объединенная оппозиция. И она хочет, чтобы прогнозы сбылись, а после этого – сформировать коалиционное правительство".

Виталий Бала отмечает, что грузинские политики отличаются от украинских тем, что реально переживают за Грузию, за ее будущее. По его мнению, они готовы реально садить за коррупцию, они могут принять совместное решение, в том числе такое непростое, как об отказе от мандатов.

"Такое поведение грузинских политиков заслуживает уважения, – говорит эксперт. – Почему наши так не могут? Потому что (и я давно об этом говорю) у нас отсутствует настоящая политическая элита. А разница межу политиканами и политической элитой в том, что последняя ставит интересы государства и граждан выше, чем свои, личные. Мы видим такое поведение определенной части грузинского политикума. В украинском же варианте с политическими титушками, которые перебегают из партии в партию, личные интересы в 99% преобладают".

Два варианта развития событий в Грузии

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илья Куса считает, что возможны два варианта развития дальнейших пост-выборных событий в Грузии.

"Первый – оппозиционеры, действительно, откажутся от мандатов, самоустранятся от политического процесса. Но у них не хвати сил, чтобы раскачать политическую ситуацию. Власть этим воспользуется, оппозиционеры будут маргинализированы. Произойдет примерно то же, что с протестами в Беларуси, – поясняет эксперт. – Второй вариант: оппозиционеры сумеют конвертировать свои возможности и дожмут власть. Как минимум они добьются пересчета голосов, как максимум – перевыборов".

По мнению эксперта, все будет зависеть от длительности протестов, от количества их участников, от того, как быстро все перерастет в опасное силовое противостояние, которое усилит давление на власти. И от того, смогут ли грузинские оппозиционеры консолидировать поддержку внешних сил, прежде всего Запада, для давления на центральные власти. Илия Куса уверен, что именно эти ключевые факторы, как в случае с Беларусью, покажут, насколько эффективным или неэффективным окажется такой маневр оппозиции.

"Почему мы не видим такого у украинских политиков? Наверное, потому что у нас чаще склоняются к тому, чтобы думать о своих интересах, нежели о солидарности, – отмечает эксперт. – Все зависит от качества политических лидеров, от того, насколько их интересы пересекаются, от общей политической ситуации в стране. Важно понимать, что в Украине и Грузии – разная политическая культура, другой уровень политсил".

Напомним, парламентские выборы в Грузии состоялись в субботу, 31 октября. По данным ЦИК, семь партий и два блока проходят в парламент. Второе место занимает блок Объединенная оппозиция "Сила в единстве", членом которого является партия "Единое национальное движение", основанная экс-президентом Михаилом Саакашвили (27,14%). Что касается мажоритарной части, то тут в 13 из 30 одномандатных округов победила правящая партия, а в 17 округах состоится второй тур, так как ни один из претендентов не преодолел 50-процентный барьер. Украинские эксперты прокомментировали результаты выборов в Грузии и их последствия для Украины.

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