"Нарушают санкции и незаконны": Молдова выдвинула серьезные обвинения "Газпрому"

Поставка российского газа в неподконтрольную Приднестровскую Молдавскую Республику противоречит международным санкциям и противозаконна. Проблема состоит в том, что поставка газа в Приднестровье через посредников противоречит законодательству Молдавии. Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду, сообщает Коммерсантъ.

Майя Санду. Фото: Reuters

"Газпром, являясь основным акционером Молдовагаза, мог бы организовать поставки газа легальными путями через эту компанию. Однако Москва выбирает непрозрачные схемы с третьими сторонами, что вызывает сомнения в ее намерениях и ответственности", — отметила Санду.

Согласно сообщению, 1 января 2025 года завершилось действие соглашения по транзиту газа между Газпромом и Нафтогазом, из-за чего Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию, включая направление в Приднестровье. В результате в Приднестровье были приостановлены централизованное отопление и горячее водоснабжение из-за отсутствия поставок газа.

Молдова предложила непризнанному Приднестровью помощь в закупке газа, однако сепаратисты отказались от этой помощи.

В результате Россия решила обеспечить Приднестровье газом из-за закупки на европейских спотовых рынках через компанию Natural Gaz DC, чтобы преодолеть энергетический кризис в регионе.

Глава Приднестровья Вадим Красносельский подтвердил, что в ближайшее время могут быть возобновлены поставки газа в непризнанную республику в рамках программы "гуманитарной помощи".

"Комментарии" уже писали, что энергетическая система самопровозглашенного Приднестровья сталкивается с серьезной угрозой полного коллапса из-за перегрузки, вызванной прекращением поставок российского газа. По данным издания NewsMaker, Константин Боросан, госсекретарь Министерства энергетики Молдовы, указал, что дефицит электроэнергии в регионе достигает 30%.