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Названа страна, которая первой в мире узаконила биткойн

Страна планирует выделить 90 дней для создания инфраструктуры под платежи в электронной валюте

сегодня, 05:04
Автор:

Ольга Чародий

Пока Маск своими шутками расшатывает стоимость биткойнов, то в мире уже появилась первая страна, которая признала эту электронную валюту платежным средством. Парламент Сальвадора принял решение признать биткойн еще одним платежным средством, передает CoinDesk.

Названа страна, которая первой в мире узаконила биткойн

Биткоин (фото из открытых источников)

За такое решение проголосовали 62 парламентариев, против — 19, а воздержались — 3. Поэтому уже в ближайшее время президент Сальвадора Наиб Букел подпишет соответствующий закон, благодаря которому все должны будут принимать биткойны к оплате, как и доллары США.

Конечно же, подготовиться к такому нововведению не так просто, поэтому страна планирует выделить 90 дней для создания инфраструктуры под платежи в электронной валюте. Все предприятия Сальвадора должны принимать биткойны, а организации, которые опасаются за нестабильный курс криптовалюта, получат поддержку от государства.

"Если есть кафе с мороженым, которое не хочет рисковать, принимая биткойны через конвертацию или волноваться об их хранения в банке, то заведение может попросить правительство обменять его биткойны в доллары. Конечно, это можно сделать и на соответствующих рынках, но правительство организует такое в срочном режиме ", — пояснил глава страны.

Как сообщали ранее экологи обеспокоены тем, сколько энергии использует биткойн. В статье, опубликованной в Nature Communications, группа ученых под руководством Дабо Гуана из Университета Цинхуа и Шоуян Ван из Китайской академии наук исследует использование энергии биткойном в Китае. Они приходят к выводу, что при отсутствии правовых ограничений биткойн может к 2024 году стать "существенным" барьером для усилий Китая по декарбонизации своей экономики. Читайте  больше в  нашем материале. 



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Источник: https://www.coindesk.com/its-official-el-salvadors-legislature-votes-to-adopt-bitcoin-as-legal-tender
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