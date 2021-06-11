Названа страна, которая первой в мире узаконила биткойн

Пока Маск своими шутками расшатывает стоимость биткойнов, то в мире уже появилась первая страна, которая признала эту электронную валюту платежным средством. Парламент Сальвадора принял решение признать биткойн еще одним платежным средством, передает CoinDesk.

Биткоин (фото из открытых источников)

За такое решение проголосовали 62 парламентариев, против — 19, а воздержались — 3. Поэтому уже в ближайшее время президент Сальвадора Наиб Букел подпишет соответствующий закон, благодаря которому все должны будут принимать биткойны к оплате, как и доллары США.

Конечно же, подготовиться к такому нововведению не так просто, поэтому страна планирует выделить 90 дней для создания инфраструктуры под платежи в электронной валюте. Все предприятия Сальвадора должны принимать биткойны, а организации, которые опасаются за нестабильный курс криптовалюта, получат поддержку от государства.

"Если есть кафе с мороженым, которое не хочет рисковать, принимая биткойны через конвертацию или волноваться об их хранения в банке, то заведение может попросить правительство обменять его биткойны в доллары. Конечно, это можно сделать и на соответствующих рынках, но правительство организует такое в срочном режиме ", — пояснил глава страны.

Как сообщали ранее э кологи обеспокоены тем, сколько энергии использует биткойн. В статье, опубликованной в Nature Communications, группа ученых под руководством Дабо Гуана из Университета Цинхуа и Шоуян Ван из Китайской академии наук исследует использование энергии биткойном в Китае. Они приходят к выводу, что при отсутствии правовых ограничений биткойн может к 2024 году стать "существенным" барьером для усилий Китая по декарбонизации своей экономики. Читайте больше в нашем материале.

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