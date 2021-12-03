Названы три симптома инфицирования Омикроном, на которые следует обратить внимание

Глава Южноафриканской медицинской ассоциации доктор Анжелик Кутзи назвала первые симптомы, возникающие у больных штаммом Omicron. Об этом сообщает The Mirror.



В мире начали болеть новым штаммом, фото из открытых источников

Пока речь идет о трех симптомах Omicron Covid, отличающихся от симптомов, которые вызывают другие штаммы. Среди них: усталость, боль в теле и головная боль. Однако вирус может вызвать и другие симптомы. Люди с положительным тестом чаще всего сообщают о головной боли, насморке, боли в горле и чиханье. То есть у большинства были симптомы, похожие на простуду.

По словам Кутзи, был один интересный случай с шестилетней девочкой. У ребенка была высокая температура и очень быстрый пульс. Как пояснил представитель Всемирной организации здравоохранения, большинство инфицированных людей пока не имеют осложнений.

Доктор Мария Ван Керкхово, главный советник ВОЗ, объясняет, что были сообщения о том, что больные Omicron сначала имели легкую форму болезни, а затем тяжелую. Ученые наблюдают за теми, кто инфицировался, говорят об определенных признаках того, что некоторые из пациентов имеют легкое заболевание. По словам директора здравоохранения в Ботсване, у 16 из 19 инфицированных не было никаких симптомов, у троих были легкие симптомы.

Как сообщал портал "Комментарии", китайские ученые получили новые антитела, одно из них показало свою эффективность в борьбе с коронавирусом. Однако пока только на мышах. Ученые настроены оптимистично и говорят, что на основе антитела можно будет изготовить вакцину, защищающую людей от мутированного коронавируса. Исследования продолжаются.



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