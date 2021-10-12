Не было прививки против COVID-19: президента Бразилии не пустили на футбольный матч

Президенту Бразилии Жаиру Болсонаро не позволили посетить футбольный матч между местными командами "Сантос" и "Гремио", поскольку домашний клуб не пропустил невакцинированных болельщиков на свой стадион. Об этом сообщает бразильское издание Correio Braziliense.

Жаиру Болсонару - фото из открытых источников





Домашний матч футбольного клуба "Сантос" со зрителями на трибуне проходил впервые с начала эпидемии COVID-19. Для доступа к стадиону нужно подтверждение о полной вакцинации. Лишь 30% мест будут доступны для болельщиков, чтобы посмотреть матч между двумя командами Серии А. Президент Бразилии пожаловался во время прямого эфира в Facebook, он захотел посмотреть игру, но его не пустили на матч Сантоса. Болсонаро отказался от прививки против COVID-19 и призвал других также отказаться от вакцинации. Президент Бразилии утверждал, что у него есть антитела, поскольку уже заразился COVID-19. Он также категорически не поддерживает введение паспортов вакцинации. Как передает издание Reuters, в Бразилии от COVID-19 умерло более 600 000 человек. Это уже не первая подобная ситуация с президентом Бразилии: раньше Жаира Болсонару не пустили внутрь одного из ресторанов Нью-Йорке (США) из-за отсутствия прививки против COVID-19.





Напомним, прошло два с половиной года с момента вступления бывшего военного Жаира Болсонару на пост главы государства и за это время его популярность в обществе снизилась с 49% после инаугурации в январе 2019 года до 26% к маю 2020-го. Протестующие в крупнейших городах Бразилиа и Сан-Паулу требуют от Болсонару уйти, называют его "фашистом" и "расистом", а его политический курс "терроризмом". Параллельно проходят демонстрации сторонников президента, но их гораздо меньше.

Бразильцам есть за что выражать недовольство в адрес своего лидера. Эксцентричный политик правого толка Болсонару, которого называли "Тропическим Трампом", обещал свернуть шею коррупционерами, вывести страну из социально-экономического кризиса после продолжительного правления президентов-социалистов Лулу да Силва и Дилмы Русеф, но оказался совершенно неподготовленным к вызовам подобным пандемии коронавируса. "Комментарии" детально разобрали ситуацию.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!