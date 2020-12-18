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Небесная магия: самые зрелищные фото полярного сияния

Насладитесь удивительными фото одного из самых красивых явлений в мире

сегодня, 02:30
Автор:

Елизавета Черных

Северное сияние считают одним из самых удивительных и красивых природных явлений на планете. Это свечение верхних слоев атмосфер земли. Другими словами большинство заряженных частиц солнечного ветра, которые достигают нашей планеты, отражаются. Однако некоторым все-таки удается прорваться в магнитное поле Земли. Эти частицы и образуют свечение, сталкиваясь с молекулами воздуха в верхней части атмосферы. В 2016 году исследователям удалось обнаружить новый вид полярных сияний — фиолетового цвета. Они были названы Стив.

Небесная магия: самые зрелищные фото полярного сияния

ФОТО: Из открытых источников

О полярном сиянии слагают легенды и пишут произведения, ведь это явление на самом деле завораживает своей красотой. По мнению ученых, предсказать сияние практические невозможно, однако исследователям удалось проследить некую закономерность, которая зависит от активности солнца. Традиционным сезоном северного сияния считают период с 21 сентября до 21 марта. Более точная дата зависит от страны, в которой за ним можно понаблюдать. Чаще всего полюбоваться красотой северного сияния можно в Норвегии, Финляндии или Исландии. 

Недавно прошел конкурс "Лучший фотограф северного сияния", в котором эксперты выбирали наиболее удачные и зрелищные снимки с изображением уникального природного явления. "Комментарии" подготовили для вас несколько наиболее красочных и эффектных фотографий. 

Небесная магия: самые зрелищные фото полярного сияния - фото 2

Небесная магия: самые зрелищные фото полярного сияния - фото 3

Небесная магия: самые зрелищные фото полярного сияния - фото 4

Небесная магия: самые зрелищные фото полярного сияния - фото 5

Небесная магия: самые зрелищные фото полярного сияния - фото 6

Небесная магия: самые зрелищные фото полярного сияния - фото 7

Ранее портал "Комментарии" показывали самые красивые фотографии различных природных явлений. Представители Всемирной метеорологической организации (WMO) опубликовали снимки погодных явлений, которые были признаны лучшими в этом году.


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Источник: https://lux.fm/ru/nebesnaya-magiya-25-luchshih-foto-polyarnogo-siyaniya-2020_n102626
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