Нет никакого цветущего и стабильного Казахстана: кто стоит за народным взрывом в Алматы

Как передает портал "Комментарии", СМИ не перестают сообщать тревожные новости с Казахстана, где не прекращаются столкновения. В центре Алматы возобновились жесткие столкновения протестующих с полицейскими. По данным местных СМИ, митингующие ворвались в здание городской администрации и открыли огонь по военным.

Протесты в Казахстане. Фото: Reuters

В России уже звучат заявления о "готовности помочь Казахстанским властям урегулировать ситуацию"

Своими соображениями на этот счет поделился известный украинский дипломат Вадим Трюхан. Он отметил, формальный повод для протестов – вроде бы банальный. Это – недовольство людей ростом цен на сжиженный газ. Однако как-то слишком он притянут за уши. Ведь Казахстан имеет свою собственную добычу газа и, при желании, местные власти могли запросто сыграть на предупреждение, установив мораторий на повышение цен. Что и сделал нынешний президент Токаев пост-фактом.

"Настораживает градус агрессии и насилия. Как сообщают ведущие иностранные СМИ, там уже сотни избитых полицейских, десятки сожженных полицейских машин, сотни задержанных протестующих, и уже есть захват зданий мэрий. Так что это, если неподготовленный спонтанный протест с перспективой перерастания в революцию или работа чьих-то (читай — Кремля) спецслужб? Хотелось бы прогадать, но без русских ненасытных ушей, по моему мнению, там явно не обошлось. Не зря же в последние годы из уст разного толка пропагандистов-имперцев на федеральных ток-шоу звучали идеи вроде "казахи, убирайтесь прочь из Казахстана". Украину кошмарят уже 8-й год (хотя по большому счету, по сути, делают это с первого дня объявления Независимости). Беларусь фактически проглотили. На очереди Казахстан?", – размышляет дипломат.

Вадим Трюхан обратил внимание еще на один красноречивый факт – в России уже звучат заявления о "готовности помочь Казахстанским властям урегулировать ситуацию". А как они умеют помогать, на примере событий Революции Достоинства в Украине, все прекрасно знают.

Можно только представить, какая истерика сейчас в Кремле

Также ситуацию у себя в Facebook прокомментировал известный журналист и блогер Денис Казанский. Он отметил, в Казахстане в первые дни нового года действительно жарко. После повышения цен на автомобильный газ на 100% по всей стране начались протесты, которые быстро приобрели характер стихии. Власти попытались отыграть назад и быстро отменили подорожание. Но теперь уже поздно. Народ выдвигает политические требования. И главное из них – это отставка клана Назарбаева, находящегося у власти 30 лет.

По словам журналиста, протесты начались в западном Казахстане, но теперь их эпицентром есть первая столица – Алматы. Там горят городская администрация и прокуратура. На улицах столкновения. Полиция или не желает, или не может сопротивляться, потому что людей слишком много. Митингующие захватывают и крушат технику силовиков.

"Закончилась еще одна сказка об "эффективной экономике и стабильности". Даже если власти Казахстана подавят эти протесты, уже ясно, что в стране существует большое недовольство режимом диктатора, который 30 лет руководит государством. Нет никакого "цветущего и стабильного" Казахстана. Представляю, какая истерика сейчас в Кремле. До сих пор Казахстан оставался предпоследней непреклонной сатрапией в Таможенном союзе. И вот покачнулась и она. Дальше только Путин", – резюмировал Казанский.

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