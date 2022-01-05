Нет никакого цветущего и стабильного Казахстана: кто стоит за народным взрывом в Алматы

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", СМИ не перестают сообщать тревожные новости с Казахстана, где не прекращаются столкновения. В центре Алматы возобновились жесткие столкновения протестующих с полицейскими. По данным местных СМИ, митингующие ворвались в здание городской администрации и открыли огонь по военным.
Протесты в Казахстане. Фото: Reuters
Своими соображениями на этот счет поделился известный украинский дипломат Вадим Трюхан. Он отметил, формальный повод для протестов – вроде бы банальный. Это – недовольство людей ростом цен на сжиженный газ. Однако как-то слишком он притянут за уши. Ведь Казахстан имеет свою собственную добычу газа и, при желании, местные власти могли запросто сыграть на предупреждение, установив мораторий на повышение цен. Что и сделал нынешний президент Токаев пост-фактом.
Вадим Трюхан обратил внимание еще на один красноречивый факт – в России уже звучат заявления о "готовности помочь Казахстанским властям урегулировать ситуацию". А как они умеют помогать, на примере событий Революции Достоинства в Украине, все прекрасно знают.
Также ситуацию у себя в Facebook прокомментировал известный журналист и блогер Денис Казанский. Он отметил, в Казахстане в первые дни нового года действительно жарко. После повышения цен на автомобильный газ на 100% по всей стране начались протесты, которые быстро приобрели характер стихии. Власти попытались отыграть назад и быстро отменили подорожание. Но теперь уже поздно. Народ выдвигает политические требования. И главное из них – это отставка клана Назарбаева, находящегося у власти 30 лет.
По словам журналиста, протесты начались в западном Казахстане, но теперь их эпицентром есть первая столица – Алматы. Там горят городская администрация и прокуратура. На улицах столкновения. Полиция или не желает, или не может сопротивляться, потому что людей слишком много. Митингующие захватывают и крушат технику силовиков.
Читайте также на портале "Комментарии" – правительство Казахстана ушло в отставку после протестов.
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