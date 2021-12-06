Невакцинированных украинцев не будут пускать в Румынию без карантина

Румыния ввела карантинный режим на 14 дней для невакцинированных путешественников с территории Украины. Об этом идет речь в сообщении посольства Украины в Румынии.

Румыния - фото из открытых источников

"Для всех граждан, прибывающих в Румынию из третьих стран (кроме ЕС, ЕЭП, Швейцарской Конфедерации), устанавливается карантинный режим на 14 дней", — сообщили в дипломатическом учреждении.

Карантинный режим на 14 дней действует независимо от того, в какой зоне по уровню распространения COVID-19 находится страна, из которой они прибывают. Исключения могут быть применены к лицам, вакцинированным против коронавируса, и если прошло 10 дней с момента завершения полной схемы вакцинации до въезда в Румынию. В случае, если граждане не покидают территорию Румынии за 3 дня, с информированием управления общественного здравоохранения округа, в котором они проживают, или в котором они имеют адрес, указанный при въезде в страну, они будут отправлены на самоизоляцию на 14 дней с четвертого дня после въезда на территорию Румынии.

Не должны отбывать карантин люди, получившие положительное подтверждение заражением вирусом за последние 180 дней, для которых прошло не менее 14 дней с даты подтверждения заражения до даты въезда в страну. О других категориях освобождаемых от карантина граждан читайте на портале МИД.

Напомним, за тысячу гривен, которые получат граждане, прошедшие полный курс вакцинации против коронавируса, можно будет купить книги. Соответствующая программа "еПоддержка" стартует 19 декабря. Об этом на своей странице в Facebook написала министр экономики Украины Юлия Свириденко. Глава Минэкономики отметила, что ведомство провело встречу с представителями культурной сферы, Института книги, Ассоциацией книгоиздателей и книгораспространителей, а также проанализировали потери в сфере книгоиздательства, которые повлек карантин. Так, по результатам встречи, было принято решение, что 1000 гривен за вакцинацию от СOVID-19 можно будет потратить на приобретение книг.

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