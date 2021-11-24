Нидерланды перевозят COVID-пациентов в Германию

Нидерланды начали перевозку собственных пациентов из COVID-19 в Германию, чтобы ослабить нагрузку на свою медицинскую систему. Об этом сообщило международное агентство Reuters. Утром 23 ноября первого пациента перевезли скорой из Роттердама (Нидерланды) в больницу Бохума (Германия). Расстояние между двумя городами составляет около 240 км. Следующего больного уже готовят к транспортировке. Его также планируют доставить 23 ноября.

Нидерланды - фото из открытых источников

Количество пациентов с COVID-19 в нидерландских больницах в последние недели достигло наивысшего уровня с мая и, как ожидается, будет расти дальше, поскольку заболеваемость в стране увеличилась до рекордного уровня. Немецкие больницы предложили 20 коек для пациентов из Нидерландов.

Напомним, в Ровенской области от коронавирусной болезни ушла из жизни 20-летняя будущая мама. Она была беременна семь месяцев. Младенца врачи не смогли спасти. Эта трагедия произошла в Дубновском роддоме, где за жизни женщины и ее ребенка боролись врачи. Об этом сообщает ТСН, используя анонимные источники информации. По информации, которую никто не подтвердил, молодую маму привезли в Дубновский роддом, где лечат беременных, инфицированных на ковид, из всех городов и населенных пунктов Ровенской области. Ровенчанка уже семь месяцев была беременна.

О том, что она скончалась, информаторы сказали 17 ноября. Так же, как они рассказали, младенца тоже не смогли спасти. Официально этот трагический инцидент никто еще не комментировал. В частности, информацию не подтвердили представители медицинского учреждения или других официальных учреждений. Следовательно, журналисты не смогли узнать больше информации об этой случившейся трагедии.

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