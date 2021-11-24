logo

BTC/USD

56424.71

ETH/USD

4233.01

LTC/USD

210.47

USD/UAH

27.05

EUR/UAH

30.45

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Остальной мир Нидерланды перевозят COVID-пациентов в Германию
commentss НОВОСТИ Все новости

Нидерланды перевозят COVID-пациентов в Германию

сегодня, 03:15
Автор:

Ольга Чародий
Поделитесь публикацией:

Нидерланды начали перевозку собственных пациентов из COVID-19 в Германию, чтобы ослабить нагрузку на свою медицинскую систему. Об этом сообщило международное агентство Reuters. Утром 23 ноября первого пациента перевезли скорой из Роттердама (Нидерланды) в больницу Бохума (Германия). Расстояние между двумя городами составляет около 240 км. Следующего больного уже готовят к транспортировке. Его также планируют доставить 23 ноября.

Нидерланды перевозят COVID-пациентов в Германию

Нидерланды - фото из открытых источников

Количество пациентов с COVID-19 в нидерландских больницах в последние недели достигло наивысшего уровня с мая и, как ожидается, будет расти дальше, поскольку заболеваемость в стране увеличилась до рекордного уровня. Немецкие больницы предложили 20 коек для пациентов из Нидерландов.

Напомним, в Ровенской области от коронавирусной болезни ушла из жизни 20-летняя будущая мама. Она была беременна семь месяцев. Младенца врачи не смогли спасти. Эта трагедия  произошла в Дубновском роддоме, где за жизни женщины и ее ребенка боролись врачи. Об этом сообщает ТСН, используя анонимные источники информации. По информации, которую никто не подтвердил, молодую маму привезли в Дубновский роддом, где лечат беременных, инфицированных на ковид, из всех городов и населенных пунктов Ровенской области. Ровенчанка уже семь месяцев была беременна.

О том, что она скончалась, информаторы сказали 17 ноября. Так же, как они рассказали, младенца тоже не смогли спасти. Официально этот трагический инцидент никто еще не комментировал. В частности, информацию не подтвердили представители медицинского учреждения или других официальных учреждений. Следовательно, журналисты не смогли узнать больше информации об этой случившейся трагедии.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/dutch-covid-19-patients-transferred-germany-hospitals-struggle-2021-11-23/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!