Новые санкции против России: так ли эффективны и как еще Запад может помочь Украине

США и союзники намерены объявить о новых санкциях против России, ее финансовых институтов и чиновников из-за агрессии против Украины. Есть ли еще такие санкции, которые могут повлиять на российское руководство? Если не санкциями – то каким образом Запад может помочь Украине в ближайшее время переломить ход войны в свою пользу и получить мир на своих условиях?



Коллаж "Комментарии" Д.Романюк

Речь о стопроцентном обрыве отношений с РФ не идет

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников рассуждает так:



"При всей жесткости, при уже 5-м пакете санкций, не обрываются экономические отношения между страной-агрессором и западным миром. Максимальные, стопроцентные санкции – это прекращение любых торговых, финансовых отношений. Это запрет на пересечение границы страны-агрессора со стороны других стран, а также – на въезд в другие страны жителей РФ. То есть, построение невидимой, но реальной стены вокруг страны-агрессора".

Алексей Плотников не уверен, что западные государства пойдут на такое закручивание гаек.



"С учетом того, что те же Штаты продолжают покупать нефть и минеральные удобрения в России, а Западная Европа – покупать российский газ. Увы, но речь о стопроцентном обрыве отношений не идет", – говорит экономист.

По его словам, то, что анонсируется сейчас – тоже вовсе не "адские санкции". Скорее всего, еще пару банков отключат от SWIFT, подморозят какие-то ресурсы, находящиеся за пределами России. Возможно, попадут под удар физлица, связанные с руководством РФ. Но это, увы, не то самое стопроцентное осанкционирование, которое может сделать реально больно стране-агрессору, считает Алексей Плотников.



Он отмечает, что Запад мог бы помочь Украине прямым вмешательством в этот конфликт. Но этого он делать не хочет.



"Так что можем рассчитывать лишь на увеличение поставок вооружений и на более активное участие, пусть даже опосредованное, лидеров Запада в российско-украинских переговорах. Это куда важнее, чем риторика, которая звучит со стороны США и Великобритании о том, что эта война на годы… Мы не вытянем такую войну. Нам нужны быстрые и эффективные решения во имя мира", – резюмирует Алексей Плотников.

Простой способ для коллективного Запада приблизить победу Украины – это прислушиваться к нашим просьбам и пожеланиям

Политический эксперт Денис Гороховский называет санкции важным, но не ключевым инструментом влияния на Россию. Особенно, когда речь идет об исключительно формальных санкциях.



"Например, последний пакет санкций, введенных против России, не позволит ей получать около 5 млрд прибыли в год. Хотя только на продаже газа РФ ежегодно зарабатывает почти 400 млрд. Та же ситуация и с персональными санкциями. За месяц войны мы имели возможность убедиться в том, что санкции в отношении приближенных Путина никак не влияют на его намерения относительно Украины", – поясняет эксперт.

Кроме того, продолжает он, в США публично подтвердили, что санкции – это долгосрочный инструмент. И речь не идет о каком-то быстром эффекте.



"А это значит, что США устраивает вялотекущая война в Украине, которая может длиться не один год, – отмечает Денис Гороховский. – Самый простой способ для коллективного Запада приблизить победу Украины – это прислушиваться к нашим просьбам и пожеланиям. Даже если сегодня у условного Запада нет желания лично принимать участие в войне с Россией (а без этого невозможно закрыть небо над Украиной), то он мог бы предоставить Украине те типы вооружения, на которые есть запрос. К сожалению, мы не всегда и не от всех стран получаем позитивный ответ на свои запросы – вне зависимости от того, идет речь о передаче или покупке военных ресурсов".

Как сообщал портал "Комментарии", президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер впервые заявил, что допускал ошибки в своей политике в отношении РФ. Также Германия высылает 40 российских дипломатов после кошмаров, что россияне сотворили в Буче. Эксперты рассказали, о чем говорит такого рода "прозрение" и стоит ли ожидать продолжения.

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